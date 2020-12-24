2020 рік був складним для більшості українців. Пандемія коронавірусу навчила нас працювати з дому, дотримуватись дистанції та завжди брати з собою маску. Ми звикли до багатьох обмежень, однак відпочивати хочеться усім. Щоб весело провести 2020 та не менш радісно зустріти 2021 рік у Львові ми уклали програму святкових заходів на будь-який смак.

Концерти, кулінарні майстер-класи, кіно, ковзани, розваги на ярмарку та інші події, які ви встигаєте відвідати до Нового року. Найкращі локації міста для святкування у новорічну ніч, а також куди піти в місті на Різдво – у нашій добірці подій.

Напередодні Нового року

У центрі міста уже встановили будиночки різдвяного ярмарку, на площі Ринок для львів’ян та гостей міста працює ковзанка, а також урочисто засвітили головну ялинку міста на площі перед Оперою. Тож традиційні локації для розваг на зимові свята уже працюють.

Початок зими цього року не надто сніжний, тож з зимових розваг можна обирати ковзани. У Львові є дві головні локації, де можна покататись на ковзанах просто неба – на площі Ринок та на спорткомплексі «Медик», що на вул. Горбачевського. Обидві уже відкриті та чекають на відвідувачів. Ще одна популярна локація – у ТРЦ King Cross Leopolis працює протягом усього року.

Із 13 грудня до 6 січня у Парку культури працює резиденція св. Миколая. Детальнішу інформацію про роботу резиденції можна отримати за телефонами 098 7622248, 050 8174685.

25 грудня у театрі ім. Марії Заньковецької зберуться відомі українські джазові музиканти, щоб зіграти для вас улюблені хіти у програмі «Різдвяний Jazz». Початок концертів о 17:00 та о 19:30. Квитки та деталі.

На «Christmas по-львівськи» львів’ян та гостей міста 25 грудня запрошує львівська філармонія. Атмосферу свята творитимуть Остап Канака, Зіновій Карач, JENNYFER band, вокальний ансамбль NOEL, Павло Пігура та інші. Початок о 17:00 та 20:00. Квитки та деталі.

Книгарня-кав’ярня Старого Лева на вул. Галицькій 25 грудня запрошує на вечір поезії «Різдво: майже пошепки» з Мар’яною Савкою, Юрком Іздриком, Маріанною Кіяновською, Галиною Крук, Іриною Старовойт і тріо «Мар’яничі». Початок о 18:00. Деталі та резервація місць.

25 грудня о 18:00 відбудеться різдвяне дійство «Нова коляда» на площі Яворського (навпроти Гарнізонного храму).

25 грудня пластуни запрошують на «Різдвяну свічечку», де традиційно демонструють свої співочі та театральні вміння. Під час заходу, який відбуватиметься на вул. Коперника, 27 (подвір’я хору «Дударик») буде конкурс коляди та ярмарок, початок о 17:00. Деталі.

26 грудня о 20:00 співачка Брія Блессінг разом з музикантами проекту ShockolaD зіграють спеціальний концерт у LV Cafe jazz club, що на вул. Січових Стрільців. Квитки та деталі.

Давно мріяли навчитись готувати смачні різдвяні десерти? 26 – 27 грудня можете взяти участь у майстер-класі та навчитись готувати штолен, печиво, кекси… Резервація місць та деталі.

26 – 27 грудня вистава «Різдвяна зірка» у театрі «І люди, і ляльки». Квитки і деталі.

27 грудня у музеї ім. Івана Труша відбудеться концерт «Різдвяні візерунки». У програмі звучатимуть твори українських та закордонних композиторів, а також мелодії традиційних колядок у виконанні флейтистів Коледжу імені С.Людкевича. Початок о 15:00. Квитки та деталі.

Мистецька програма «Хор Ангелів!» хорової капели «Дударик» відбудеться 27 грудня о 16:00 у Домініканському cоборі та 17 січня о 17:00 у Львівському органному залі.

28 та 29 грудня у «Планеті кіно» відбудеться благодійний допрем’єрний показ фільму «В.О. Святого Миколая». Гроші від продажу квитків скерують в Львівський обласний неонатальний центр, де допомагають передчасно народженним діткам, для реалізації проекту «Банк грудного молока». Деталі та квитки.

28 грудня у органному залі буде вечір української музики, який завершується прем'єрою «Різдвяної сюїти». Початок о 19:00. Квитки та деталі.

29 грудня у медіатеці на вул. Мулярській львів’ян запрошують створити свою карту бажань на 2021 рік разом із психологом. Квитки та деталі.

Новий рік

У колі рідних, в компанії друзів, чи серед сотень незнайомців біля головної ялинки міста. Зустріти 2021 рік можна по-різному, все залежить від вас. Якщо ви досі вагаєтесь, куди піти, щоб святкування Нового року запам’яталось вам надовго, то пропонуємо коротку підбірку подій, що відбуватимуться в місті вночі з 31 грудня на 1 січня.

Додамо, що, згідно з рішенням уряду, у новорічну ніч кафе та ресторани мали б працювати до 01:00 1 січня. Відвідуючи святкові вечірки, не забувайте про правила особистої безпеки.

Мабуть усі, хто святкуватиме в центрі, прийдуть у цю ніч до головної ялинки міста. Хтось питиме шампанське чи глінтвейн на площі перед Оперою та зустрічатиме тут Новий рік, а хтось просто прийде прогулятись.

Якщо ви хочете культурної програми і вже переглядаєте, які ж вечірки будуть у Львові у цю ніч, то ми підготували для вас кілька варіантів. На території FESTrepublic, що на вул. Старознесенській, буде новорічна вечірка. При запровадженні нових карантинних обмежень вечірку проведуть просто неба. Квитки і деталі.

Це не єдина локація від холдингу емоцій «!Fest» для святкування Нового року. У театрі пива «Правда» на площі Ринок буде безлімітне розливне пиво, новорічне меню, подарунки для гостей та святкова програма. Квитки та деталі. Ресторан «Пструг хліб та вино», Найдорожча ресторація Галичини, Grand Cafe Leopolis та інші заклади підготували своє святкове меню та розважальну програму. Резервація місць та деталі.

Night Ambassadors організовують святкову вечірку Masquerade на таємній локації. Усі деталі та квитки.

Ресторація «Бачевських» пропонує одразу кілька програм святкування Нового року у різних залах закладу. Ціни за святкову вечерю, алкоголь та розважальну програму становлять 3 – 4 тис. грн. Квитки та деталі.

Зустріти 2021 можна й у Grand Hotel. Тут пропонують дві концепції святкувань: у ресторані з вечерею та спокійною музичною програмою та у Lobby Bar з більш динамічною музикою. Резервація місць та деталі. Святкове меню та розважальна програма буде й у BankHotel. Під час вечері гостей очікує трансляція балету «Лускунчик» у виконанні артистів Національної опери та у супроводі живого звуку фортепіано та флейти. Резервація місць та деталі.

Гостей новорічної вечірки у ресторані Park. Art of Rest у Парку культури розважатиме фіналіст Голосу країни 2020 Назар Яцишин. Програма свята та резервація місць. Святкова вечірка буде й у панорама барі «Вежа» у Стрийському парку. Резервація місць та деталі.

Різдво і коляда

1 січня ресторан у Grand Hotel запрошує на «Галицький похмільний бранч». Деталі.

4 січня у театрі Марії Заньковецької співачка Оксана Муха дасть два «Зимових концерти». У святковій програмі поєднали колядки, щедрівки та відомі пісні («Я піду в далекі гори», «Гуцулка Ксеня» і тд.) Початок о 17:00 та 20:00. Квитки та деталі.

Із 13 грудня до 6 січня у Парку культури працює резиденція св. Миколая.

2-7 січня у центрі Львові на площі перед Оперою відбуватиметься виставка льодових скульптур.

4 січня у львівській філармонії відбудеться вечір різдвяних саундтреків «The Sounds of Christmas» від симфонічного оркестру LUMOS Orchestra. Квитки та деталі.

5 січня у львівській Опері з святковою програмою виступатиме гурт БЕZ Обмежень. Початок о 17:00 та о 20:00. Квитки та деталі.

6 січня о 12:00 на пл. Яворського (навпроти Гарнізонного храму) встановлюватимуть Дідух за участі хору «Гомін».

7 січня на святкування «Різдва в гаю» з колядками та вертепом запрошує музей народної архітектури та побути ім. Климентія Шептицького («Шевченківський гай»).

Мистецька програма «Хор Ангелів!» хорової капели «Дударик» відбудеться 27 грудня о 16:00 у Домініканському cоборі та 17 січня о 17:00 у Львівському органному залі.

Програма може змінюватись та доповнюватись.