Наступного року на вулиці Львова виїдуть нові трамваї «Електрон»

У середу, 2 вересня, Львівська міська рада підписала угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та консорціумом «Спільне українсько-німецьке підприємство ТОВ «Електронтранс» та ТОВ «ЕлектронМаш» на постачання 10 нових п'ятисекційних трамваїв. Загальна вартість нових трамваїв – 20,8 млн євро, більша частина з яких – це кредит від ЄІБ.

Зазначимо, що ЄІБ надає Львову 12 млн євро кредиту на закупівлю трамваїв. Міська рада додатково дофінансує 8,8 мільйонів євро. Кредит є частиною проекту «Міський громадський транспорт України». За ці кошти закуплять 10 нових п'ятисекційних трамваїв.

«Кредит ЄІБ на нові трамваї у Львові сприятиме розвитку екологічно безпечного та стійкого транспорту. Як представники кліматично-орієнтованого банку ЄС ми переконані: добре функціонуюча трамвайна мережа може зробити вагомий внесок у зменшення кількості автомобілів на дорогах і, таким чином, знизити забруднення довкілля та послабити кліматичні зміни», – зазначає голова представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон.

Тендер на закупівлю 10 трамваїв для Львова виграв консорціум «Спільне українсько-німецьке підприємство ТОВ «Електронтранс» та ТОВ «ЕлектронМаш». Ці компанії мають поставити місту 10 низькопідлогових багатосекційних трамваїв, довжиною 30,2 метрів. Передбачається, що широкі двері та низький рівень підлоги вагонів трамваїв дозволять прискорити швидкість посадки-висадки пасажирів.

«Львів – це місто, яке вже багато років показує приклад в Україні за оновленням транспорту. І тут у нас є чітка позиція – домінувати має саме електротранспорт. Перш за все, це питання екології, адже 30% усіх хвороб у світі – від якості повітря. І по-друге – це фінансово вигідно. До того ж, низькопідлогові трамваї та тролейбуси, виготовлені тут, у Львові, сприяють комфортному пересуванню містом для всіх його мешканців, зокрема – й маломобільних», – зазначає міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами директора львівського комунального підприємства «Львівелектротранс» Андрія Свища, до кінця 2025 року місто має повністю оновили електротранспорт.

«А саме – закупити 10 нових 5-секційних трамваїв та капітально відновити й модернізувати до 50 старих Tatra KT4-SU, і таким чином суттєво змінити якість громадського транспорту, забезпечити комфортне перевезення всіх наших пасажирів, зокрема й маломобільних людей», – зазначає Андрій Свищо.

Нагадаємо, торік міська рада Львова закупила 50 тролейбусів у компанії «Електрон» в межах співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку. Незабаром місто планує купити 100 тролейбусів а автономним ходом за кредитні гроші Міжнародної фінансової корпорації. У 2018 році Львів купив 30 вживаних трамваїв у муніципальної транспортної компанії Берліна (BVG).