Львів зіграє роль Парижа у французькому серіалі

КультураКатерина Сліпченко, сьогодні, 18:503150

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Львів зіграє роль Парижа у французькому серіалі

У Львові тривають зйомки французького серіалу «Аташе», який створюється на замовлення франко-німецького телеканалу Association Relative à la Télévision Européenne (Arte).  Це замовлення реалізує ізраїльська компанія La comedia.

Зйомки фільму відбудуться у Львові, Києві та Одесі у листопаді 2018 року та завершаться у Парижі наприкінці грудня. Цікаво, що Львів так само виконуватиме у фільмі роль Парижа.

Зніматимуть у Палаці Потоцьких, театрі ім. Марії Занковецької, поблизу Опери, на вулицях Вірменській, Лесі Українки та проспекті Шевченка.

Події серіалу відбуватимуться після паризького теракту в листопаді 2015 року.

«Ізраїльтянин, відомий музикант, переїжджає до Парижу, де його дружині запропонували посаду у посольстві. У столиці Франції він переживає подружню кризу, а також страждає від відчуття себе емігрантом в розпалі світової міграційної кризи», йдеться у синопсисі фільму.

Над фільмом працюють два ізраїльських режисера Елі Бен Давида та Леонід Прудковський.

Фото: Kinopoint

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