Ідеться про термомодернізацію громадських будівель і соціальної інфраструктури

Дев’ять громад Львівської області пройшли конкурсний відбір і отримають пільговий кредит від Європейського інвестиційного банку на термомодернізацію громадських будівель. Ідеться про 323,8 млн грн на 14 проектів. Це другий найбільший показник залучених коштів після Дніпропетровської області, що отримає позику у 800 млн грн.

Серед громад Львівщини, чиї проекти з покращення енергоефективності шкіл, садочків, лікарень тощо, пройшли відбір, такі:

Підберізцівська – 1 проект на 45,6 млн грн;

Жовківська – 2 проекти на 15,8 млн грн;

Оброшинська – 1 проект на 19,2 млн грн;

Пустомитівська – 3 проекти на 54,9 млн грн;

Трускавецька – 1 проект на 32,6 млн грн;

Добромильська – 1 проект на 37,5 млн грн;

Новояворівська – 2 проекти на 14,6 млн грн;

Яворівська – 1 проект на 26 млн грн ;

Мостиська – 2 проекти на 77,6 млн грн.

Програма передбачає отримання позики від ЄІБ терміном до 20 років з пільговим періодом 5 років, розповіли в Департаменті економічної політики Львівської обласної військової адміністрації.

Мета проекту – провести термомодернізацію громадських будівель і зекономити енергоресурси та гроші на витрати.

Тепер переможці конкурсного відбору мають подати проектну документацію в міністерство розвитку громад і пакети документів у міністерство фінансів та підписати тристоронній договір зі сторонами проекту.

Загалом мінрозвитку відібрало 42 проекти в дев’яти областях України на понад 1,8 млрд грн. Найбільше – 800 млн грн – отримає Дніпропетровська область на реалізацію трьох проектів. Далі – Львівщина з 14-ма проектами. За нею – Рівненська область (212,7 млн грн на п’ять проектів), Вінницька (132 млн на два проекти), Хмельницька (107,2 млн на чотири проекти), Тернопільська (105,2 млн на сім проектів), Чернівецька (62,3 млн на три проекти), Івано-Франківська (40,9 млн на три проекти), Житомирська (21,4 млн на один проект).