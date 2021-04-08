Виставлені на продаж земельні ділянки розташовані на Левандівці

Львівська міська рада виставила на продаж п'ять земельних ділянок на вул. Роксолани. Їх планують продати щонайменше хза 6,5 млн грн.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, аукціон проведуть 27 квітня. На торги виставлять одразу п’ять ділянок на вул. Роксоляни загальною площею 0,47 га. Ділянки призначені для малоповерхової житлової садибної забудови. Стартова ціна – 6,5 млн грн.

На вул. Роксоляни мерія вже продала 10 земельних ділянок і планує виставити на продаж ще 16. Зокрема у травні продаватимуть ділянку, початкова вартість якої становить 13,5 млн грн. Загалом від продажу землі Львівська міськрада цього року планує отримати 400 млн грн, що вдвічі більше, ніж торік.

Зазначимо, що торік ЛМР уперше продала з аукціону одразу чотири земельні ділянки у промисловій зоні Сигнівка. Перед цим місто підвело у промзону інженерні мережі.