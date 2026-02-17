Львівська опера першою серед оперних театрів України впроваджує європейську практику проведення інформаційно-пізнавальних бесід перед окремими оперними виставами.

Тепер 2-3 рази на місяць, перед окремими оперними виставами, за півгодини до початку, глядачі зможуть безкоштовно прослухати коротку лекцію про оперу, яку дивитимуться. Читатиме лекції відомий український музикознавець, професор Українського католицького університету, доктор мистецтвознавства Юрій Чекан.

«Опера – складний жанр, що потребує від глядача попередньої підготовки для оптимального сприйняття сценічної дії і незабутнього глядацького досвіду. Це і попереднє ознайомлення з коротким змістом (лібрето) вистави, і розуміння історичного та стилістичного контексту її створення», -- вважають у театрі.

«Опера: інструкція до перегляду» стане для глядачів оперною «шпаргалкою», додають організатори.

Найближчі лекції:

21 лютого о 16:30 – опера Бориса Лятошинського «Золотий обруч»

27 лютого о 17:30 – тексти та підтексти Моцартівського «Дон Жуана».

Лекції відбуватимуться у Дзеркальній залі театру.

Юрій Чекан – український музикознавець, доктор мистецтвознавства, член Галицького музичного товариства. З вересня 2023 року працює в Українському католицькому університеті професором кафедри культурології та у ЛНУ імені Івана Франка професором кафедри музикознавства та хорового мистецтва. Автор понад 60 наукових і більше 500 музично-критичних статей, більше 20 буклетів до компакт-дисків із записами української музики, співавтор посібника «Музична критика», книги про культуру українських ромів «Романо дром», монографій «Інтонаційній образ світу», «Національний симфонічний: 100 років служіння Музиці», «Світ, котрий насправді є… Оперний театр в інфраструктурі музичного життя». У 1984 році закінчив історико-теоретичний факультет Київської консерваторії, а згодом в 1992 році і аспірантуру при ній.