Львівська тенісистка Соломія Братейко розповіла про шлях до титулу чемпіонки Європи

Львівська спортсменка Соломія Братейко повернулася із «золотом», яке виборола у парному розряді молодіжного Євро із настільного тенісу. Відзнак на такому рівні українські майстри пінг-понгу не завойовували давно.

Усе починалося як дитяче захоплення. Соломії пощастило із сусідом у рідному селі Андріївка ‒ ним був Віктор Дідух, тепер уже паралімпійський чемпіон із настільного тенісу. Він і навчив дівчинку азів цього спорту. Мама спортсменки Ольга Андріївна розповідає: «Я, можливо, трохи нав`язала цей вид спорту. Але бачила, що з тієї дитини буде майбутня спортсменка».

Згодом сім`я Братейків спеціально переїхала у Жовкву, аби Соломія займалася тенісом у клубі «Лірс». Перемоги не забарилися. Дівчина кілька разів здобувала титул чемпіонки України, відначалася і на міжнародних стартах.

На чемпіонаті континенту наша землячка виступала із польською спортсменкою Наталією Байор. Попри те, що тенісистки працювали у тандемі вперше, одразу порозумілися. Соломія зізнається: «Ми трохи переживали разом грати. Все-таки вона полька, я українка. Розмовляли різними мовами. Але домовлялися якось, все розуміли. І дуже легко спрацювалися, бо вона має такий самий стиль гри, як я».

На турнірі цей дует спершу розгромив російсько-угорську пару, потім двох суперниць з Угорщини. А у фіналі зіткнувся із бельгійками. Виходити на вирішальний матч було трохи лячно. Соломія розповідає: «Перед тим я якраз на цих самих змаганнях грала з дівчинкою з Бельгії. То я їй поступилася з рахунком 4:3 в особистому заліку. Тому було трішки страшно грати з ними, бо знали, що це вона достойні суперниці. І бельгійки вже були зіграною парою».

Але побоювання новоспеченого україно-польського тандему були марними. Дівчата «всуху» розправилися із суперницями і стали чемпіонками Європи. Українка ділиться враженнями: «Коли вже ми виграли останнє очко, аж тоді вже повірили, що стали чемпіонками. Дуже приємно! Якби ще це був особистий розряд, то я була би ще більше рада. Але в парі також було важко. Тому я дуже тішуся, що таки мені це вдалося для України вдалося».

У квітні на Соломію Братейко чекає новий серйозний виклик ‒ боротьба на світовій першості.