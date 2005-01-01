Львівська триатлоністка Софія Прийма завоювала «бронзу» на етапі Кубка Європи

Львівська триатлоністка Софія Прийма завоювала «бронзову» нагороду на етапі Кубку Європи серед дорослих. Вперед на п’єдестал вона пропустила лише титуловану співвітчизницю Юлію Єлістратову і представницю Португалії.

Ці змагання були дуже важливими для Софії, адже у неї за плечима багато досягнень серед юніорів. А це був її перший дорослий міжнародний форум. Спортсменка розповідає: «Перед початком змагань я передивилася наш стартовий лист. І так собі подумала, що в десятку можна потрапити. Це реально, треба просто постаратися».

Львів’янка таки постаралася і значно перевиконала завдання. 750 м плавального сегменту підкорила вдало і фінішувала п’ятою. Хоча не обійшлося і без казусів. Софія згадує: «В мене запітніли окуляри, і я майже нічого не бачила. Але старалася дивитися попереду себе на дівчат, «ставати їм в ноги», і так відбувалося моє плавання».

Транзитну зону триатлоністка пройшла блискуче, не втрачаючи цінних секунд. Тож і на велоетап вийшла впевнено. На «сталевому коні» атлетка мала здолати 20 кілометрів. Прийма розповідає: «Моя майстерність допомагала краще проходити повороти, розвороти, спуски. Це все впливає на загальний результат».

Від медалі Софію відділяли ще 5 км бігового сегменту. Львів’янка каже: «Спочатку я бігла третьою. Потім мене наздогнали ще двоє дівчат, я стала за ними, постаралася тримати їхній темп. Все пішло по плану, ніщо мене не турбувало. Рівень підготовки дозволив мені підняти трохи вище свій темп. І я почала бігти четвертою».

За кілометр до фінішу у Прийми з’явився шанс. Із трійки лідерів вибула одна атлетка. І за це «вакантне» місце на п’єдесталі зачепилася львів’янка. Софія зазначає: «Це дуже стимулює, коли маєш величезну явну надію на призове місце. Ну і на останньому колі я вже доклала всіх можливих зусиль».

Потрійне випробування Софія здолала за годину 56 секунд. І стала володаркою такої важливої «бронзової» медалі. Триатлоністка пояснює: «Дуже важко після юніорів переходити в дорослі, тому що тут зовсім інша конкуренція, швидкість, навантаження. Тобто треба ще більше готуватися, ще більше вдосконалювати свою техніку».

А попереду в атлетки ‒ звичний насичений графік. Два національні старти і два міжнародні змагання.