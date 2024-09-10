Пацієнта після операції вже виписали з лікарні

Кардіохірурги Львівської обласної клінічної лікарні вперше у Львові провели операцію Бентала з семисантиметрового розрізу 40-річному пацієнту з важкою вадою серця. Операція тривала майже п’ять годин і пройшла успішно.

У 40-річного пацієнта була важка вроджена вада серця – аортальна недостатність та розширена висхідна аорта. Пацієнт страждав від задишки, швидкої втоми і його стан дедалі погіршувався. За порятунком він звернувся до львівських кардіохірургів. У лікарні пацієнта ретельно обстежили: зробили ЕХО-серця, коронарографію, КТ (комп’ютерну томографію) і вирішили провести складну операцію з мінідоступу, повідомили у лікарні.

До кардіохірургічної команди, яка оперувала пацієнта, увійшли кардіохірурги Андрій Ратич, Дмитро Бешлей і Софія Вишинська. Вони вперше у Львові зробили пацієнту операцію Бентала, замінили ділянку аорти і аортальний клапан всього через невеликий семисантиметровий розріз.

Операція тривала майже п’ять годин і пройшла успішно. Мініінвазивний доступ через міністернотомію, за словами кардіохірурга Андрія Ратича, є менш травматичний і дозволяє пацієнту швидше пройти реабілітацію після операції. Пацієнта у хорошому стані вже виписали з лікарні.