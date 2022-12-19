Марія Петрівна дуже хоче дочекатися перемоги

У львівській лікарні св. Пантелеймона врятували 101-річну жінку, яка потрапила до кардіологів у критичному стані: з тиском 40/20 мм рт ст і пульсом - до 20 ударів на хвилину.

Марія Оробець родом з Прикарпаття, але останні роки мешкає з онукою у Львові. Два тижні тому їй стало погано: вночі сильно запаморочилася голова, кинуло у піт. Вона не могла підвестися з ліжка. З останніх сил бабуся покликала на допомогу. Її почула онука, яка одразу викликала «швидку», повідомили в лікарні.

Далася взнаки її давня хвороба. Все життя Марія Петрівна важко працювала на полях та ніколи не скаржилась на здоров'я. 16 років тому вона уперше звернулася по медичну допомогу. І після низки обстежень їй діагностували AV-блокаду. Це – різке зниження частоти серцевих скорочень до критичного рівня, 17-20 ударів на хвилину.

«Консервативне лікування бабусі уже не могло зарадити, тому спеціалісти встановили їй кардіостимулятор. Відтоді пристрій, що працює як комп’ютер, генерує електричні імпульси для стимуляції скорочення серцевого м'яза. Через сім років його замінили на новий. Однак він теж своє відпрацював», – сказано у повідомленні.

Відтак пані Марію знову в надважкому стані та з низькою частотою серцевих скорочень «швидка» доправила до лікарні св. Пантелеймона. Її тиск був критичним - 40/20 мм рт ст, пульс до 20 ударів на хвилину. Тож медики невідкладно взяли її до операційної та поставили новий, третій за життя жінки кардіостимулятор.

Уже за декілька хвилин стан пацієнтки стабілізувався. І на третій день після втручання вона поїхала додому.

У Марії Петрівни є найбільша міря – дочекатися перемоги України.