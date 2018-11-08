Львівські «Кажани» перемогли швейцарську «Лозанну» у драматичному поєдинку 1/32 Кубка ЄКВ

Львівські волейбольні «Кажани» стартували у новому сезоні Кубка ЄКВ. В 1/32 «вампіри» зустрілися зі швейцарською «Лозанною».

Перший поєдинок цього раунду львів’яни провели у рідних стінах. «Вампіри» дуже впевнено почувалися у стартовому сеті. Вони весь час на 5-6 кроків випереджали 9-разового чемпіона Швейцарії. Темпераментний коуч гостей аж на коліна припадав, так емоційно пояснював підопічним, як протистояти «Кажанам». Але цей період залишився за «крилатими» – 25:16.

У другому сеті «Лозанна» чинила сильніший опір і навіть кілька разів підбиралася впритул до «Кажанів», але львів’яни знову сильніші – 25:21.

На хвилі куражу «зубаті» стрімко нарощували перевагу і у наступному періоді. Здавалося, до бліц-кригу – рукою подати. Але швейцарці міцно вчепилися за останній шанс не поступитися. Гостям вдалося переламати хід гри і ось уже 25:22 на їхню користь.

Гравець ВК «Барком-Кажани» Юрій Томин каже: «Вони трохи змінили схему гри, змінили діагонального зв’язуючого і нам стало тяжче. Ще й капітан нашої команди травмувався, це також далось взнаки».

Далі «вампіри» ще більше знизили політ. А наполеглива «Лозанна» мобілізовула сили, взяла гору в четвертому сеті – 25:18 і перевела гру у тай-брейк. Пригода, яка так добре починалася для «крилатих» перетворилася у волейбольний трилер. Швейцарці таки зуміли здивувати господарів.

Гравець ВК «Барком-Кажани» Олег Шевченко розповідає: «Суперники показали дуже хороший пайп. Ми не чекали цього. Коли передивлялися ігри, думали, що пайп вони грають дуже мало. Ми рано повірили в перемогу, трохи опустили руки. Всі це прекрасно розуміють, і якось із цим треба боротися».

Тепер уже пан або пропав. Зал стоячи спостерігав за розв’язкою цієї єврокубкової дуелі. Команди йшли крок у крок, але нерви цього разу виявили міцнішими у «Кажанів». 16:14 – вистраждана перемога.

Гравець ВК «Лозанна» Девід Фойгу каже: «Я справді дуже щасливий бачити, що ми зробили. Бо ми почали гру дуже нервово, працювали не так, як очікували. Але змінили гру. Це означає, що ми хороша команда. Щоправда, не перемогли. Вітання опонентам».

А 14 листопада із цим хистким гандикапом львів’яни зустрінуться із «Лозанною» уже на її території.