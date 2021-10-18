Отоларингологам львівського «Охматдиту» вдалося встановити причину хропіння малолітної дитини

До отоларингологів львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» звернулися батьки 5-річного хлопчика з Червонограда зі скаргами на хропіння сина. У нього раніше забрали аденоїди, надсікли мигдалики, але храп у сина не проходив. І ніхто не міг встановити причину такого стану хлопчика.

У клініці дитячої оториноларингології львівського «Охматдиту» вперше в Україні дитині провели гнучку ендоскопію під час медикаментозного сну (DISE). Такий метод діагностики дитячі отоларингологи запозичили у колег з Техасу, зокрема, у Василя Шеремети. Американський отоларинголог проводив медичний супровід онлайн цієї діагностики, розказав львівським колегам, як проводити таку діагностику, які ліки використовувати для медичного сну тощо.

Суть діагностики зводилася до того, що дитину вводять у медикаментозний сон, вона починає хропіти, а лікар тим часом завдяки поступовому огляду з’ясовує, яка із структур верхніх дихальних шляхів відповідальна за хропіння.

«Нам таки вдалося встановити причину хропіння хлопчика. У бічній стінці носоглотки ми виявили кісту, яку слід видалити. Саме вона і є причиною храпу хлопчика», – каже Федір Юрочко.