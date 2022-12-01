Чоловіку зшили розірваний нерв і він знову відчуває руку

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні», що працює на базі Першого ТМО Львова, хірурги прооперували 39-річного захисника, який отримав важке поранення на фронті – йому розірвало нерв на лівій руці і він не відчував її. Після реабілітації чоловік знову повернеться на передову, повідомили в лікарні.

У жовтні під час мінометного обстрілу у Сіверську 39-річний захисник отримав важке поранення. Уламки пошкодили ліву руку, він зовсім не відчував її. У нього було розірвано нерв.

Після реабілітації захисник планує повернутися на фронт

Спершу допомогу воїну надавали у Краматорську, Дніпрі, а тоді він потрапив до Львова. У реабілітаційному центрі «Незламні» чоловік зважився на складну операцію. Хірургам вдалося зшити розірваний нерв. Операція пройшла успішно, невдовзі захисник почав відчувати руку.

«Зараз чоловік активно займається з фахівцями з реабілітації та тішиться першим успіхам. Він уже може брати травмованою рукою легкі предмети та самостійно одягає сорочку. Лікарі кажуть: зовсім скоро функція руки відновиться остаточно», – повідомили в лікарні.

Після лікування чоловік планує знову повернутися на фронт, аби продовжити захищати Україну.