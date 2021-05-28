Митники вилучили 2,5 тонни контрабандного одягу, його долю вирішить суд

У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» працівники Галицької митниці затримали вантажівку, в якій під виглядом секонд-хенду перевозили новий одяг. Загалом – понад 2,5 тонни одягу вартістю близько 1 млн грн.

У п’ятницю, 28 травня, у Галицькій митниці розповіли про затримання вантажівки з контрабандним одягом у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне». До митного контролю водій, громадянин України, подав товаросупровідні документи, відповідно до яких з однієї з країн Євросоюзу на підприємство у Києві перевозили вживаний одяг та взуття.

Українець намагався провезти через кордон 2,5 тонни нового одягу під виглядом секонд-хенду

Під час огляду вантажу серед вживаного одягу митники виявили незадекларований товар – новий одяг. Загалом – понад 2,5 тонни літнього одягу для жінок, чоловіків та дітей відомих торгових марок. За попередніми підрахунками, вартість одягу – близько 1 млн грн.

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил. Незадекларований товар вилучили. Його точну вартість встановлять експерти. Подальшу долю вилученого товару вирішить суд.