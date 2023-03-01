На 91 добу хлопчик поїхав з Центру додому

Хлопчика, що народився з вагою 580 г на 24-му тижні вагітності, виписали додому. У Львівському обласному перинатальному центрі після появи на світ малюк провів 91 день. Він став найменшою виходженою дитиною за всю історію перинатального центру, повідомила генеральна директорка Марія Малачинська.

У дитячій реанімації малюк провів 34 дні та з масою тіла 1200 г його перевели на другий етап виходжування передчасно народжених дітей.

«Щоденні процедури, консультації суміжних спеціалістів, налагодження грудного вигодовування сприяли позитивній динаміці розвитку. Дуже важливу роль відіграла активна участь мами, яка довіряла лікарям та була впевнена в успіху. Вікторія постійно спілкувалася з синочком, розповідала казки та співала колискові», – повідомила Марія Малачинська.

Титанічна робота фахівців неонатологічних відділень і підтримка рідних дали маленькому шанс на здорове майбутнє. На 91 добу хлопчика з вагою 2510 г виписали додому.

Батькам надали усі необхідні рекомендації та запропонували спостереження у відділенні медичної реабілітації для передчасно народжених та малих дітей.

Нагадаємо, найменша дитина, яку виходили у неонатальному центрі Львівської обласної клінічної лікарні, важила всього 480 г і народилася на 23 тижні вагітності. Зараз дівчинці вже п’ятий рік і вона щасливо живе у родині, яка її удочерила.