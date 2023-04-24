Маленька одужує і вже почала усміхатися

У львівській дитячій лікарні св. Миколая нейрохірурги прооперували 8-місячну дівчинку з Волині з важкою формою епілепсії. Досі хірургічні втручання у випадках епілепсії проводили лише дітям від двох років, але це був єдиний вихід для порятунку маленької.

Дівчинка на ім’я Елсі народилася на Волині, у Ковелі, передчасно, на 31-у тижні вагітності. Перші два тижні провела в реанімації. Невдовзі мама помітила, що донька часто здригається, а тоді плаче і синіє. Це насторожило її і вона звернулася до лікарів, повідомили в лікарні.

Педіатри оглянули маленьку пацієнтку і дійшли висновку, що в дитини – судоми. Обстеження на МРТ показало, що у немовляти фокальна кортикальна дисплазія частини однієї півкулі. Це вроджена аномалія великої частини півкулі головного мозку, яка й провокувала судоми.

Елсі з мамою і нейрохірургом Михайлом Ловгою

З того часу почалися походи по лікарнях. Батьки тривалий час перебували з маленькою у лікарнях Волині, возили її на консультації до Києва. Та ліки не допомагали. Окрім того, дитина зовсім не розвивалася.

Судоми, за словами мами, виникали щодоби десятки разів і тривали впродовж 20 хвилин. Це загрожувало життю маляти, тож батьки вирішили шукати порятунку для маленької у Львові.

Після огляду та низки обстежень завідувач відділення нейрохірургії Михайло Ловга з командою епілептологів під керівництвом Марії Павлюк вирішили якнайшвидше оперувати Елсі, хоч досі хірургічні втручання у випадках епілепсії проводили лише дітям від двох років. Та для Елсі це був єдиний шанс на порятунок.

«Нейрохірурги провели Елсі одне з рідкісних втручань у дітей – передню квандрантну дисконекцію. Простими словами: зону в правій півкулі мозку, з якої йшли патологічні імпульси, від’єднали від обидвох півкуль, максимально зберігши при цьому зону, що відповідає за рухи, аби ці аномальні імпульси не поширювалися на решту органа», – кажуть у лікарні.

Операція пройшла успішно, про це свідчать результати МРТ: нейрохірурги повністю від’єднали патологічну зону.

Після операції маленькій полегшало. Ще якийсь час, за словами лікарів, у неї можуть виникати поодинокі судоми, але маля одужує, почало усміхатися, стало жвавіше.

Із дівчинкою нині займаються реабілітологи. І вже є успіхи: вперше у 8 місяців Елсі підняла ліву руку.