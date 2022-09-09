Контрольні аналізи після лікування не виявили ознак захворювання

Лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру допомогли трирічній дівчинці з Харківщини побороти важке онкологічне захворювання – нефробластому. Лікування тривало понад півроку. Котрольні обстеження, які провели у Центрі після лікування, не виявили ознак захворювання.

Важке онкологічне захворювання у дитини виявили рік тому харківські лікарі. Маленькій пацієнтці встигли провести чотири блоки доопераційної хіміотерапії та видалити пухлину. Але війна не дала можливості завершити лікування – залишатися у харківській лікарні було небезпечно, бо місто обстрілювали практично щодня.

Евакуаційним потягом, повідомили в лікарні, багатодітна родина (у сім’ї – п’ятеро дітей) на початку березня приїхала до Львова і мама дівчинки Аріни вирішила продовжити лікування доньки у Центрі, хоч мала можливість вивезти її на лікування за кордон.

«Я довірилася львівським лікарям. Була впевнена, що вони зможуть врятувати мою дитину. А вдома, у рідній країні, почуваюся впевненіше і краще, тому відмовилася від евакуації за кордон», – повідомила мама дівчинки Алла.

Зараз із маленькою харків’янкою усе гаразд: вона активна, допитлива, усміхнена.

«Ми успішно провели увесь курс необхідної хіміотерапії. Зробили контрольні обстеження і не виявили даних про продовження захворювання. Мама висловила побажання і далі спостерігатись у нашому Центрі, тож через місяць Арінка знову приїде до нас на контрольне обстеження», – твердить лікар-онколог Центру Зоряна Кізима.