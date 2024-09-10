Після трансплантації львів' янин проступово повертається до нормального життя, гуляє в лісі, навіть їздить на велосипеді

Спеціалісти Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова пересадили 58-річному львів’янину Віктору Абрашкіну серце і нирку. Пацієнт 18 років страждав від ниркової недостатності та переніс два інфаркти. Це другий випадок в Україні, коли одному пацієнту пересадили одночасно два органи.

Проблеми зі здоров’ям у чоловіка почалися, коли йому було 40. Тоді у нього діагностували хворобу нирок і призначили ліки. Тривалий час вони допомагали. Та три роки тому чоловік переніс інфаркт, після цього нирки відмовили остаточно. Хворий був на гемодіалізі (штучне очищення крові). Згодом чоловік переніс ще один інфаркт. Останні півтора року були дуже важкі, повідомили у лікарні.

«Мені бракувало повітря. Я не міг пройти і метра, не міг навіть спати. Щоночі моя дружина та донька контролювали чи я дихаю. Це було важко, я вже думав, що це мої останні дні», – розповів пацієнт.

Врятувати Віктора могла лише трансплантація відразу двох органів. Аби він переніс пересадку нирки, спершу треба було «полагодити» серце. Таку складну операцію в України виконували лише один раз в Інституті серця. Тож львів’янин майже втратив надію на порятунок. Та неспродівано на день народження чоловіка з’явився донор і львів’янин отримав шанс на життя.

Команда медиків, які дали пацієнту шанс на повноцінне життя

«Ми працювали двома бригадами: кардіохірурги та абдомінальні хірурги. Спершу колеги пересадили серце. Воно успішно “запустилося”. Щойно це сталося, ми змогли взятися за пересадку нирки. Вона теж запрацювала ще в операційній. Ми дуже пишаємося, адже за весь час незалежної України – це лише друга така трансплантація і вона успішна. А це означає, що відтепер у нашому Центрі ми можемо виконувати і такі складні трансплантації та рятувати ще більше життів», – каже керівник Центру трансплантології Максим Овечко.

З часу операції минуло вже чотири місяці. Віктор відновився та поступово повертається до активного способу життя. Він дихає на повні груди, гуляє лісом пішки та навіть їздить на велосипеді.