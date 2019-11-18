Львівські волейбольні «Кажани» двічі обіграли вдома харківську «ЮрАкадемію»

Львівські волейбольні «Кажани» відіграли два домашні поєдинки із ВК «Збірна Харківської області — ЮрАкадемія». У першій дуелі господарі здобули переконливу перемогу — 3:0.

У стартовому відрізку другого матчу львів’яни теж почувалися впевнено. «Кажани», які нещодавно втретє завоювали Суперкубок України, зробили стрімкий ривок і взяли гору із комфортним гандикапом 25:17. Гравець «Кажанів» Борис Жуков зазначив: «Нам тренер на зборах сказав: якщо ми покажемо свій рівень, зіграємо на 100%, то проблем не має бути з такою командою, як «ЮрАкадемія». І от ми в першій партії витримали концентрацію, мало помилялися. Гра була на рівні».

У другій партії обставини для львівських волейболістів складалися не так вдало. Спершу команди йшли крок у крок. Однак поступово «ЮрАкадемія» нарощувала темп та відірвалася від переслідувачів. 19:25 — харків’яни відновили статус-кво у матчі. Борис Жуков каже: «У другій партії трішки розслабились, і суперник відчув кураж, відчув, що може нав’язати нам свою боротьбу. І другу партію ми їм віддали».

У третьому сеті «Кажани» діяли безкомпромісно. Видали блискучу серію та довели рахунок до 22:9. До перемоги у цьому відрізку було рукою подати. Та на фініші «вампіри» пригальмували. Харків’яни відвоювали декілька очок. Однак сильнішими вкотре виявилися господарі — 25:14. Гравець «Кажанів» Михайло Бібер каже: «Ще нема такої стабільності. Наприклад, в третій партії виграємо 10-12 очок, а потім в одній розстановці 4,5,6 програємо. Оце, звичайно, неприємний момент. Але добре, що ми знаємо, що є така проблема. І надалі треба буде її вирішувати».

У наступному сеті команди знову йшли дуже щільно, кожен пункт доводилося вигризати. Але чинні чемпіони України — більш холоднокровні. Вони перемогли у цій партії —25:20 та у поєдинку загалом. «ЮрАкадемія» ж поїхала додому, не здобувши жодного очка. Гравець харків’ян Іван Черняк підсумував: «Нам не вистачило трохи досвіду. В нас молода команда. Знали, що буде дуже важко. Так сталося, що програли. Але нічого, в нас все ще попереду».

Отож після чотирьох турів Суперліги «Кажани» очолюють турнірну таблицю. 29 і 30 листопада підопічні Угіса Крастіньша гостюватимуть у чернігівського «Буревісника». А у грудні львів’ян чекають єврокубкові дуелі із грецьким ПАОКом.