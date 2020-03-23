Львівський бізнес скерував 18,5 млн грн на протидію коронавірусу

Львівський бізнес скерував на допомогу у боротьбі із поширенням коронавірусу 18,5 млн грн. Також на ці потреби виділено значні кошти з місцевих бюджетів. Загальна сума з різних джерел становить 308,570 млн грн.

Як повідомляє Львівська ОДА, на боротьбу із поширенням коронавірусу в області мобілізували кошти з місцевих бюджетів, великого бізнесу та інших джерел. Зокрема, із місцевих бюджетів виділили 282 млн 470 тис. грн. Детальніше із розподілом грошей можна ознайомитись тут.

Представники великого бізнесу скерували 18,5 млн грн. Зокрема, ІТ-компанія SoftServe виділила 10 млн грн, компанія «Ензим» – 4 млн грн, ТОВ «Оскар» Моршинська – 1 млн грн, «Галнафтогаз» (ОККО) – 3,4 млн грн, «Львівгаз» – 100 тис. грн.

Окрім того, з інших джерел для боротьби із коронавірусною інфекцією виділили 7,6 млн грн. Це кошти благодійної організації «Крила надії» у сумі 2 млн грн, БО «З янголом на плечі» – 5 млн грн, а також меценат з Яворівського району надав кошти у сумі 600 тис. грн.

ЛОДА закликає бізнесменів, підприємців, депутатів усіх рівнів, меценатів долучитися до збору коштів для закупівлі засобів індивідуального захисту та іншого медичного обладнання для медичних установ.

За детальною інформацією звертатися до координатора за телефоном +380(67) 3705277 (Ірина).

Реквізити:

БО IЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧI (Благодiйна органiзацiя), ЄДРПОУ/ДРФО 41411833,

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 325321)

рахунок: No UA593253210000026008053785175 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня),

Призначення платежу: благодійний внесок.

Нагадаємо, раніше голова ЛОДА Максим Козицький закликав бізнесменів, підприємців, депутатів та меценатів долучитися до збору коштів для закупівлі засобів індивідуального захисту та іншого медичного обладнання для медичних установ для протидії епідемії коронавірусу.