Львівський футболіст «Динамо» перейшов до турецького клубу
Варто зазначити, що за турецький «Різеспор» виступає інший український футболіст - Олександр Гладкий
Спорт — Юрій Братюк, сьогодні, 15:342750
Уродженець Червонограду, Микола Морозюк є вихованцем львівського футболу.
Вихованець львівського футболу і захисник київського «Динамо» Микола Морозюк продовжить кар’єру в турецькому «Різеспорі».
За повідомленням прес-служби київського клубу, 30-річний Морозюк вже пройшов медогляд у турецькому клубі, після чого підписав з «Різеспором» контракт і виступатиме там до кінця сезону на правах оренди.
Уродженець Червонограду, Микола Морозюк є вихованцем львівського футболу. Дорослу кар’єру він розпочав саме у «Динамо», за яке грав у 2005 - 2010 та 2015 - 2018 роках.
Також виступав за «Дніпро», «Оболонь», «Кривбас» та донецький «Металург». На його рахунку 13 матчів 1 гол за збірну України.
Варто зазначити, що за «Різеспор» виступає інший український футболіст - Олександр Гладкий.
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