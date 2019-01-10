Львівський футболіст «Динамо» перейшов до турецького клубу

Варто зазначити, що за турецький «Різеспор» виступає інший український футболіст - Олександр Гладкий

СпортЮрій Братюк, сьогодні, 15:342750

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Львівський футболіст «Динамо» перейшов до турецького клубу
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Уродженець Червонограду, Микола Морозюк є вихованцем львівського футболу.

Вихованець львівського футболу і захисник київського «Динамо» Микола Морозюк продовжить кар’єру в турецькому «Різеспорі».

За повідомленням прес-служби київського клубу, 30-річний Морозюк вже пройшов медогляд у турецькому клубі, після чого підписав з «Різеспором» контракт і виступатиме там до кінця сезону на правах оренди.

Уродженець Червонограду, Микола Морозюк є вихованцем львівського футболу. Дорослу кар’єру він розпочав саме у «Динамо», за яке грав у 2005 - 2010 та 2015 - 2018 роках.

Також виступав за «Дніпро», «Оболонь», «Кривбас» та донецький «Металург». На його рахунку 13 матчів 1 гол за збірну України.

Варто зазначити, що за «Різеспор» виступає інший український футболіст - Олександр Гладкий.

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