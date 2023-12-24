Команда Інституту стратегії культури зі Львова підготувала добірку колядок, які представляють усі етнографічні регіони України. У двохвилинному відео можна почути колядки зі східного Полісся, Прикарпаття, Волині, Закарпаття, Подніпров’я, Слобожанщини та інших регіонів. «Пісенний фольклор вражає розмаїттям сюжетів та звучання: тут і звична біблійна історія про народження Ісуса Христа, і жартівливі настрої, і споглядання природи, і звернення до сім‘ї», – наголошують в Інституті стратегії культури. Добірка підготована на основі цифрових архівів українського фольклору.

Відео ІСК