Львівський клуб «Барком-Кажани» подав заявку на участь в чемпіонаті Польщі

Львівська волейбольна команда є найсильнішою в Україні

Львівський волейбольний клуб «Барком-Кажани» подав заявку на участь у чемпіонаті Польщі 2020/2021. Їхнє прохання має розглянути рада чемпіонату. Про це повідомило авторитетне польське видання Przeglad Sportowy.

В історії польської волейбольної «ПлюсЛіги» (PlusLigа) іноземні команди ще жодного разу не брали участі в змаганнях, хоча запити про це надходили і раніше, здебільшого це були чеські та словацькі клуби.

Директор департаменту зв'язків «ПлюсЛіги» Каміль Складовськи повідомив, що заявку на участь у чемпіонаті подав не лише львівський клуб, а ще й німецький волейбольний клуб «Берлін».

«Можу підтвердити, що клуби з Берліна і Львова надіслали свої заявки. Для нас це велика честь. Через спалах коронавірусу важко уявити розширення Ліги і включення команд з-за меж Польщі. Але ніколи не кажи ніколи», – зазначив він.

Колишній тренер львівського клубу (сезон 2015/2016), польський фахівець Ян Сух заявив, що він підтримує «Барком Кажани» у їхньому прагненні грати в Польщі.

«Я за те, щоби «Барком» грав в «ПлюсЛізі», дамо їм шанс. В ті часи, коли я був тренером «Баркому», люди говорили про ідею приєднати команди до чемпіонату Польщі. В Україні ця команда не має собі рівних, тому вони хотіли б спробувати свої сили в нашій країні. У них справді сильна команда, прекрасний зал, який може вмістити понад 2000 глядачів, і дуже добре організований клуб. Повернемо Львів до Польщі, принаймні у волейболі. Їхню заявку слід розглянути», – сказав Ян Сух в коментарі Przeglad Sportowy.

Слід зазначити, що випадки виступів клубів з однієї крани у чемпіонаті іншої трапляються, особливо у не дуже популярних командних видах спорту. Клуби мотивують такі дії відсутністю належної конкуренції в національних чемпіонатах та можливостей для розвитку команди. Юридичних обмежень на перехід немає, адже клуби – це комерційні структури, а такі чемпіонати мають статус відкритих змагань, долучитися до яких може будь-хто.

Президент клубу «Барком-Кажани» Олег Баран у коментарі ZAXID.NET розповів, що вони вирішили подати заявку до Польщі, оскільки волейбол в цій країні перебуває на високому рівні, команди грають у сильному чемпіонаті.

«Ми не є першими, хто подає заявки на участь у відкритих чемпіонатах. Раніше, наприклад, харківський «Локомотив» грав у російському чемпіонаті. Польща близька до нас європейськими цінностями, ми дивимося в цей бік. На відміну від європейських країн, зі спортом в Україні тяжко, тому що немає належної законодавчої бази для розвитку. Я вважаю, що участь в такому потужному чемпіонаті, як польський, точно додасть ваги українському волейболові як в спортивному, так й в маркетинговому плані», – повідомив він.

За словами Олега Барана, наразі немає окреслених термінів, коли рада «ПлюсЛіги» розглянє їхнє прохання. Це може статися як цьогоріч, так і наступного року. До Львова ще мають приїхати польські фахівці та оглянути інфраструктуру клубу, подивитися, на скільки він готовий технічно. Окрім того, як стверджує президент, за певних умов команда матиме змогу грати в польському та українському чемпіонатах одночасно. При цьому, звинувачення у відсутності патріотизму через цю заявку Олег Баран відкинув.

«Це є спорт, це є видовище. Не бачу у цій заявці жодного конфлікту. Чому німецький клуб з Берліна може подати заяву на участь в польському чемпіонаті, а український клуб не може? Щодо заяви Яна Суха – зрозумійте, він старший чоловік, йому вже поза 70 років, може у нього якісь свої були уявлення про розвиток його країни. Але часи змінилися, ми є незалежна країна і рухаємося вперед», – наголосив президент.

«Барком-Кажани» є нині найсильнішою командою України, вони мають титул переможця української «Суперліги» сезону 2018/2019. Сезон 2019/2020 через карантин був завершений достроково без оголошення переможця, проте львівський клуб посів у ньому першу сходинку турнірної таблиці.