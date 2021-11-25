Львівського музиканта як артиста року підтримали і журі, і слухачі

Незалежна музична премія Jager Music Awards оголосила цьогорічні результати голосування експертів та слухачів. У номінації «Артист року» переміг львівський репер Паліндром (Степан Бурбан).

Переможці Jager Music Awards 2021 в інших номінаціях наступні:

Трек року – Go_A — ШУМ

Відео року – «Вагоновожатые» Vovk

Подія року – Brave! Factory Festival

Соціальна ініціатива в музичній індустрії – серіал «СПАЛАХ»

Лейбл року – Dnipropop

Спеціальна номінація «Помішаний артист року» – Ragapop

Внесок в індустрію – «СЛУХ».

Помішаного артиста року визначили уперше. Таким чином організатори хотіли акцентувати на міжстильових та міжкультурних колабораціях. Гурт Ragapop поєднує у своїх треках пост-панк, електроніку і тексти Івана Франка.

У журі цьогоріч були експерти з усієї України, а також – закордонні, зокрема засновник віденського шоукейс-фестивалю Waves Festival & Conference Томас Гегер та керівниця відділу комунікацій Tallinn Music Week Інгрід Котла (Естонія). Загалом участь у голосуванні взяли 32 експерти. Водночас упродовж місяця тривало голосування слухачів на сайті премії.

Довідка:

Паліндром (Степан Бурбан) – український репер, співак, композитор, режисер та музичний продюсер. Народився 1 вересня 1994 року у Львові, випускник факультету режисури Київського національного університету культури і мистецтв. Розпочинав музичну кар'єру у Львові, зокрема у гурті Глава 94. У 2019 році випустив сольний альбом як Паліндром. Музичний журнал «Слух» визнав альбом «Про сьогодні, вчора і завтра» найкращим альбомом року. Також Степан Бурбан є автором саундтреку до стрічки про Василя Стуса «Ваш Василь».

Jager Music Awards – премія незалежної музики, спрямована на розвиток локальної сцени для музикантів усіх стилів. Цьогоріч номінантів премії визначили вже учетверте. Додамо, що аналогічні премії від Jagermeister існують і в інших країнах, зокрема в Австралії та Росії.