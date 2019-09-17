Львівський суд оголосив перший вирок у справі «Афери століття»

Сихівський райсуд Львова оголосив вирок одному з обвинувачених в «Афері століття» Сергію Соболю, який на підставі підроблених документів зареєстрував право власності на низку комунальних нежитлових приміщень, а потім продав їх. У вироку суду, оголошеному 17 вересня, йдеться, що умисел Соболя у вчиненні шахрайства не доведений, тому його визнали винним лише у службовій недбалості.

Відтак Сергія Соболя засудили до 1,5 років обмеження волі, однак у строк відбування покарання суд врахував понад сім місяців перебування в СІЗО як день за два. Відтак Сергій Соболь уже фактично відбув покарання та був відпущений на волю із зали суду.

Згідно з досудовим розслідуванням, у листопаді 2016 року Сергій Соболь, як керівник ПП «Фірма ГРОТ», на підставі підроблених документів у приватної нотаріуски Наталії Загвойської зареєстрував право власності та договори купівлі-продажу на низку комунальних приміщень. Серед них зокрема приміщення на вул. Богуна, 5, вул. Старій, 13, вул. Замковій, 9, вул. Антоновича, 56, вул. Тесленка, 2, вул. Кибальчича, 2а, вул. Дністерській,16, вул. Ярошинської, 1.

Його обвинувачували у шахрайстві, підробленні чи використанні підроблених документів та легалізації (відмиванні) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.

Суд оголошував вирок понад півтори години (фото ZAXID.NET)

29-річний уродженець міста Лисичанськ, що на Луганщині, Сергій Соболь не визнає себе винним у вчиненні кримінальних правопорушеннях. У вироку суду вказано, що через події на сході України Соболь мав намір переїхати до Львова, де хотів зайнятись підприємницькою діяльністю. Друзі начебто позичили Сергію Соболю гроші для придбання підприємства. За його показами, у 2016 році він придбав ПП «Фірма ГРОТ» і поміж статутними документами та печаткою він також отримав пакет різних документів, що стосувались нерухомості у Львові. У кого саме та за скільки Сергій Соболь придбав фірму у вироку не вказано.

Після цього Сергій Соболь стверджує, що за рекомендацією свого знайомого звернувся до приватної нотаріуски Наталії Загвойської, яка і знайшла клієнта (Олега Рогоцького), що захотів придбати нерухомість.

«Йому лише потрібно було приїхати і підписати договір купівлі-продажу. За свою роботу нотаріус мала отримати 40% вартості майна, яке було реалізоване. Після прибуття до Львова Сергій Соболь підписав договір купівлі-продажу, але кошти йому не були передані, бо нотаріус пояснила, що має сплатити з них податки, здійснити відрахування, тому вони домовились, що кошти будуть перераховані на рахунок підприємства», – вказано у вироку суду.

29-річний Сергій Соболь у залі Сихівського райсуду (фото ZAXID.NET)

За словами Сергія Соболя, після підписання договору купівлі-продажу він повернувся у Лисичанськ, а після кількох розмов зв'язок із Загвойською він втратив. «Він збирався приїхати у Львів, щоб з’ясувати, що сталося, але його фінансовий стан, а саме борги через позичені кошти, не дозволили це зробити, бо він мав повертати кошти і виживати у важких умовах», – процитували його покази у вироку суду.

Потім, за словами Соболя, його затримали правоохоронці і він довідався про інкриміновані йому злочини. Стверджує, що злочини не вчиняв, а лише не пересвідчився у достовірності документів, які надав нотаріусу. Через Наталію Загвойську він продав майно Олегу Рогоцькому, після чого Рогоцький ще раз перепродав ці приміщення.

Справу розглядала колегія суддів Сихівського райсуду у складі Софії Чорної, Ольги Бойко та Ігоря Рудакова. У вироку вказано, що суду не надали достатньо доказів, які б свідчили про шахрайські дії Сергія Соболя, оскільки обвинувачений не був обізнаний у тому, що документи були підроблені. Тому дії Сергія Соболя перекваліфікували з шахрайства на службову недбалість. Суд також виправдав його за ч.1 ст.209 ККУ (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) та ст.358 ККУ (Підроблення документів, печаток, чи використання підроблених документів).

Однак суд визнав Соболя винним у службовій недбалості та засудив до 1,5 років обмеження волі. У строк відбуття покарання Соболю зарахували термін перебування під вартою з 05.06.2017 до 16.03.2018. 1 день перебування під вартою прирівнюється до 2 днів обмеження волі.

«Сьогоднішній вирок стосується Сергія Соболя, [вказано] що він винен у службовій недбалості, проте не доведено шахрайство і інші статті, які йому інкримінувалися. Ми вважаємо, що все-таки шахрайство було у його діяннях, оскільки він шляхом обману заволодів нежитловими приміщеннями комунальної власності. Стосовно оскарження вироку, ми будемо обговорювати це з прокуратурою області», – сказала ZAXID.NET Світлана Бордіян, начальниця юридичного відділу управління комунальної власності ЛМР.

Оскаржити вирок Сихівського райсуду можна протягом 30 днів з дня його оголошення.

Нагадаємо, восени 2016 року спеціалісти управління комунальної власності ЛМР виявили, що десятки комунальних приміщень Львова перереєстровані на приватних підприємиць Ірину Сандул та Людмилу Малькову. Пізніше ZAXID.NET опублікував детальний опис схеми, за якою шахраї привласнили нерухомість. Через відчуження приміщень в обласній поліції порушили кримінальне провадження.

У червні 2017 року поліція затримала двох фігурантів львівської «Афери століття» - Сергія Соболя та Артема Шпоту, які були проміжними ланками у цій справі. Вони через нотаріусів за підробленими документами переоформляли на себе право власності на комунальну нерухомість у Львові, а потім перепродавали її Ірині Сандул та Людмилі Мальковій.