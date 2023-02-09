Програма «WATERLAND. Таємниці Атлантиди» діятиме у Львівському цирку з 11 лютого по 19 березня. Як зазначають організатори, шоу вразить не лише дітей, але й дорослих. Тому відвідувати цирк можна усією родиною.

Особливості шоу

Шоу оснащено останніми новинками техніки: 24-метрові фонтани, басейн, який наповнюють 170 тоннами води, світлові та звукові ефекти, LED-екрани.

«Єдина у своєму роді сцена-трансформер, що змінюється на водну гладь та підіймає вгору тисячі фонтанів, що світяться. Перекидаючи під час шоу тони казкового дощу, занурюючи тим самим артистів і глядачів у дивовижну атмосферу, що зачаровує дух, як дітей, так і дорослих. Це чудовий водоспад емоцій, в який Ви зануритесь з головою! Складні, дуже небезпечні номери оригінальних жанрів. Дизайнерські, яскраві костюми. Креативне рішення режисера. Феєричне шоу для всієї родини! Тут вас зустрінуть чарівні русалки і підкорять ваше серце своїм незабутнім польотом під купол на арени. Зірки, що відбиваються в воді, розкажуть Вам дивовижну історію кохання між небом і землею», – розповіли у цирку.

Окрім того, на сцені виступатиме аква-балет та відбудеться лазерне шоу.

Придбати квитки можна за посиланням.