Львівський забудовник заявив про спробу рейдерів захопити майно компанії на 53 млн гривень

Організована група осіб намагається заволодіти коштами та активами львівської компанії-забудовника «Рубікон Груп». За цим фактом правоохоронцями розпочато кримінальне провадження, ведеться досудове розслідування. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-реліз компанії, опублікований на офіційному сайті ТОВ БІК «Рубікон Груп» (станом на момент публікації головна сторінка сайту компанії, де була опублікована відповідна заява, перестала працювати, однак заяву ще можна знайти у кеші).

Згідно із заявою компанії, дії шахрайського характеру вже понад рік вчиняють Олександр Веремеєнко та його старший партнер, в інтересах яких діє Тетяна Мамчак, а також львівська сімʼя Іваників та пов’язані з ними особи.

«У 2022 році директору ТОВ "БІК "РУБІКОН ГРУП" Тарасу Іваньо стало відомо про розкрадання грошових коштів вкладників, інвесторів і покупців нерухомості компанії. У зв’язку з наявною інформацією, ним невідкладно були надані відповідні відомості до правоохоронних органів», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 358 КК України (№12022141380000931 від 15 серпня 2022 року). Після проведення експертиз встановлено факти розкрадання коштів компанії на суму більше ніж 53 млн грн. За вказаним фактом, Ірині Іваник вручили повідомлення про підозру та обрали запобіжний захід.

«Олександром Веремеєнком, в інтересах якого діє Тетяна Мамчак, сім’я Іваників та пов’язані з нею особи, було незаконно захоплено управління ТОВ «БІК "РУБІКОН ГРУП"» і призначено на посаду директора Інну Гищук, яка, відповідно до матеріалів кримінального провадження, причетна до розкрадення коштів ТОВ «БІК "РУБІКОН ГРУП"», – заявили в компанії.

У компанії зазначають, що ні в кого з фігурантів справи не було досвіду введення будівельного бізнесу, тому переконані, що «захоплення товариства відбулось виключно з метою продовження вчинення дій, що направлені на розкрадання грошових коштів, які надходять від інвесторів, вкладників та покупців нерухомості, а також знищення доказів, що мають значення для кримінального провадження».

Нагадаємо, «БІК "РУБІКОН ГРУП» була заснована в 2015 році. Компанією було збудовано та введено в експлуатацію житлову та комерційну нерухомість у м. Львові та в Львівській області загальною площею, що перевищує 25 000,00 м2.

Серед реалізованих об'єктів житлові комплекси: Rubicon City, Rubicon Premium, Винний парк, бізнес-центр за адресою: вул. В. Липинського, 36, м. Львів, Таунхауси Rubicon Cottages, та ін.

* Опублікована позиція відповідає тій, що міститься на сайті ТОВ БІК «Рубікон Груп».