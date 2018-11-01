Компанія Horizon Capital купила частку львівської кондитерської фабрики «Ярич»

У компанії заявили, що планують збільшувати обсяги своєї продукції на українському ринку та за кордоном

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 12:3116350

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Компанія Horizon Capital купила частку львівської кондитерської фабрики «Ярич»
фото «Перший канал соціальних новин»
Фабрика розташована в селі Старий Яричів на Львівщині

Фонд, яким керує компанія Horizon Capital, придбав міноритарний пакет акцій львівської фабрики «Ярич». Про це йдеться у прес-релізі фабрики, пише «Економічна правда».

Компанія планує нарощувати виробництво та збільшувати свою присутність в Україні та за кордоном, тому партнерство з Horizon Capital є основою стратегії розширення.

Нині компанія посідає 33% українського ринку фасованого печива з торговими марками Maria, Petit Beurre та The Crackers. За останні декілька років експортна частка доходу ТОВ «Ярич» збільшилась втричі – до 25%, повідомили у компанії.

Як писав ZAXID.NET, раніше Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив кіпрській Ділбета Інвестментс Лімітед з групи Horizon Capital спільно з кіпрською Sermola Holdings Limited купити кондитерську фабрику «Ярич». Концентрація полягає в придбанні компанією Ділбета спільно з Sermola кіпрської Yarych Holdings Limited Володимира Гнатюка, якій належить 100% кондитерської фабрики «Ярич».

Кондитерська фабрика «Ярич» виготовляє печиво і крекери під ТМ Yarych, а також торти під ТМ Rozalini. Потужність фабрики становить до 1,9 тис. тонн готової продукції в місяць. Продукція кондитерської фабрики представлена на ринку Польщі під торговими марками інших великих рітейлерів: Carrefour, Auchan, Eurocash. Фабрика розташована в селі Старий Яричів на Львівщині.

На експорт продукцію відправляють здебільшого в Польщу і Чехію, також є регулярні експортні поставки до США, країн Близького Сходу і Балтики.

Компанію Horizon Capital засновано 2006 року чотирма партнерами-засновниками Джефрі Нілом, Марком Івашком, Оленою Кошарною та колишньою міністеркою фінансів України Наталією Яресько. Наразі мажоритарієм і головним виконавчим директором Horizon Capital є Олена Кошарна. Офіси компанії розташовані в Києві та Чикаго.

Horizon Capital управляє фондами прямих інвестицій понад 40 інституціональних інвесторів із активами понад 800 млн доларів.

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