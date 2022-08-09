"Орден святого Пантелеймона" отримала лікарка військового госпіталю

Полковника медичної служби, начальницю медичної частини Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Ольгу Зачепу «за самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу й незалежність України у війні із російським агресором» нагороджено «Орденом Святого Пантелеймона». Це найвища громадська відзнака за професіоналізм та милосердя, яку вручають медичним працівникам.

Цього року Ольга Зачепа є єдиною номінанткою від Львівщини, яка отримала цю високу нагороду.

Церемонія нагородження відбулася 9 серпня у Києві, повідомив ZAXID.NET голова Львівської регіональної ради «Ордену Святого Пантелеймона» Олег Дуда.

За його словами, цього року не проводили такого конкурсу, як завжди, через війну, тому що медики тимчасово окупованих територій не могли взяти участь у конкурсі. Тому було прийнято рішення від кожної області подати одного номінанта на нагороду. Від Львівщини номінували лікаря-анестезіолога Ольгу Зачепу.

«Ольга Андріївна ще до повномасштабної війни працювала начальником відділення реанімації. Вона неймовірно сильна жінка і талановита професіоналка, яка виконує неймовірний масив роботи і робить це дуже добре», – каже Олег Дуда.

Нагадаємо, нагорода «Орден Святого Пантелеймона» заснована у 2009 році і з 2017 року є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя в Україні. Також її називають «Оскаром» у медицині. Відзнаку підтримують усі християнські церкви в Україні, МОЗ та Національна академія медичних наук.