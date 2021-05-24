Львів’яни Каріна Айрапетян та Володимир Турко стали призерами Чемпіонату Європи з пара-карате серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. Вони здобули срібну та бронзову медалі.

Як розповіла ZAXID.NET старша тренерка збірної України з пара-карате та особиста тренерка призерів Тетяна Ушакова, фінал змагань відбувся у неділю, 23 травня, у хорватському місті Пореч. Українська збірна у складі львів’ян Каріни Айрапетян, Володимира Турка, Віталія Кондратюка та житомирянина Данила Зелінського змагалася лише у категорії для пара-каратистів з пошкодженнями опорно-рухового апарату.

У фіналі Каріну Айрапетян перемогла іспанська спортсменка Ізабелла Фернандес, а бронзові медалі здобули представниці Росії та Сербії. Другу бронзу серед чоловіків, крім Володимира Турка, здобув азербайджанець, а золото та срібло – спортсмени з Іспанії.

Загалом у змаганні брали участь близько півсотні пара-каратистів у трьох категоріях – незрячі, з пошкодженнями опорно-рухового апарату та з порушеннями інтелекту.

Додамо, що для Каріни Айрапетян це вже не перша медаль міжнародних змагань: вона є кількаразовою чемпіонкою Європи та призеркою, а у 2016 році стала чемпіонкою світу. Натомість для Володимира Турка це був дебют на міжнародних турнірах. Далі українська збірна пара-каратистів буде готуватися до Чемпіонату світу в Дубаї, що відбудеться в листопаді.