Львів'яни у Шевченківському гаю закликали весну. Фото дня

КультураЮлія Лавришин, 17 березня4520

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У неділю, 17 березня, у музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай) відбулось свято «Закликання весни». Організатори свята підготували орнітологічну виставку «Пташки західної України, екзотичні птахи» та показали фільм «Цікаве про пташину». Також відбулось ігрове обрядовo-театралізоване дійство «Зиму проводжаємо — Весну зустрічаємо» за участю колективів «Світлиця» та «Радуниця». Гості свята мали можливість відвідати майстер-класи із виготовлення керамічних пташок-свистунців, а також посвистіти на них. Cвято організував міський еколого-натуралістичний центр за підтримки Львівської міської ради.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET.

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