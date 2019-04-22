Львів’янка Оксана Муха стала переможницею 9-го сезону шоу «Голос країни»

Співачка перемогла за результатами глядацького голосування

КультураЮлія Лавришин, сьогодні, 09:5834970

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Львів’янка Оксана Муха стала переможницею 9-го сезону шоу «Голос країни»
фото Facebook Оксани Мухи
Львівська співачка Оксана Муха

37-річна львівська співачка Оксана Муха стала переможницею дев’ятого сезону шоу «Голос країни» на телеканалі «1+1». Результати глядацького голосування оголосили в ніч на 22 квітня.

Оксана Муха виступала у команді молдовського співака Дана Балана. У фіналі вона змагалась із Кариною Арсентьєвою із команди Олексія Потапенка, Вікторією Олійник із команди Дмитра Монатіка та з Андрієм Хайатом, тренеркою якого булла Тіна Кароль.

У шоу вона потрапила, заспівавши на сліпих прослуховуваннях пісню Квітки Цістик «Де ти тепер».

У фіналі вона повторно заспівала її, а також виконала пісню Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори» та у дуеті зі своїм тренером Даном Баланом виконала пісню «Треба», яку він спеціально написав для цього виступу.

Оксана Муха народилась у Львові у 1981 році. Закінчила Львівське державне музичне училище ім. Людкевича та Львівську національну музичну академію ім. Миколи Лисенка. Спільно із мистецьким об'єднанням «Дударик назавжди» вона видала альбом «Галичанка» та пізніше два сольні альбоми «Re: sheto» і «Колядки та щедрівки».

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