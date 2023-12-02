Маколей Калкін отримав зірку на «Алеї слави» у Голлівуді. На церемонії її відкриття актора вшановували Наташа Ліонн, з якою він знявся у «Клубній манії», і Кетрін О'Гара, яка зіграла з Калкіном в найзнаменитішому його фільмі «Сам домі». О'Гара зазначила, що саме завдяки Калкіну «Сам удома» став для багатьох більш ніж просто фільмом, дав початок традиції переглядати це кіно у свята.

Маколей Калкін та Кетрін О'Гара Маколей Калкін та Кетрін О'Гара

Нагадаємо, 43-річний Калкін свого часу був одним із найуспішніших дітей-акторів в історії Голлівуду, що здобув славу головними ролями в комедіях «Сам удома» та «Багатенький Річі». На піку своєї популярності вважався найкращим актором-дитиною з часів Ширлі Темпл.

Брати Маколея Рорі та Кіран також стали акторами. Кірана можна побачити, зокрема у серіалі «Спадкоємці».

Голлівудська алея слави – тротуар вздовж Голлівудського бульвару та Вайн-стріт у Голлівуді (Лос-Анджелес, Каліфорнія, США), в якому вкладено понад 2 600 зірок з іменами знаменитих людей та вигаданих персонажів за їхній внесок в індустрію розваг.