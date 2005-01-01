Маленькі тенісисти взяли участь у турнірі «Левеня»

Реєстрація народжених цього року дітей в електронній черзі дитсадків Львова стартує 2 січня

Спортивне свято для малечі. У Львові втретє відбувся Всеукраїнський тенісний фестиваль «Левеня». Партнерами події стали Благодійний фонд Ростислава Мельника та будівельна корпорація «РІЕЛ».

«Діти не сидять в Youtube, в своїх планшетах і телефонах. Вони займаються, грають, беруть участь у конкурсах, а між конкурсами вони тренуються – і на подвір'ї, і в залі. Це є фізична підготовка, це їхній фізичний розвиток та культурний», – розповіла представниця Благодійного фонду Ростислава Мельника Ольга Мельник.

Цьогорічний фестиваль «Левеня» зібрав на кортах понад 150 юних шанувальників ракетки з Києва, Хмельницького, Чернівців, Рівного та Коломиї.

«Беруть участь діти віком до 6-ти, 8-ми до 10-ти років. Проводиться жеребкування, визначаються групи, йдуть ігри в групах, і визначаються у кожній групі переможці», – пояснила головна суддя змагань Наталія Бодня.

Такі турніри гартують в дітей дух конкурентної боротьби і вміння перемагати. Звичайні тренування ніколи не дадуть такого ефекту.

«Мене може злякати суперник, коли він дуже великий, але я стараюся з цим боротися», – поділився учасник змагання (8 років) Данило Коновалюк.

Тривав турнір упродовж трьох днів. Організатори та партнери фестивалю обіцяють й надалі підтримувати розвиток дитячого тенісу у Львові та в Україні.