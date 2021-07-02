Пам'ятник Богданові Хмельницькому у селі Кунин розфарбували у яскраво-малиновий колір

Пам’ятник Богданові Хмельницькому у селі Кунин на Львівщині, який яскраво розфарбували під час ремонту, виявився пам’яткою місцевого значення. Тепер місцевій громаді доведеться знімати фарбу та проводити більш професійну реставрацію пам’ятника. Також після випадку аматорської реставрації пам'ятника ЛОДА напрацює інструкцію для громад про поводження з пам’ятками. Про це ZAXID.NET повідомив начальник управління охорони об'єктів культурної спадщини ЛОДА Василь Петрик.

Як повідомляв ZAXID.NET, за 20 км від Жовкви, яскраво розфарбували пам'ятник Богданові Хмельницькому під час відновлюваних робіт. Оригінальний ремонт пам’ятника виконала місцева ГО «Твори добро+», серед членів якої немає професійних реставраторів. Вигляд оновленого пам’ятника став приводом для жартів і обурення у соцмережах.

Начальник управління охорони об'єктів культурної спадщини ЛОДА Василь Петрик розповів, що пам’ятник Богданові Хмельницькому є пам’яткою місцевого значення і його не мали права так непрофесійно відновлювати.

«Пам’ятник Хмельницькому є в реєстрі пам’яток місцевого значення, внесений туди рішенням Львівського обласного виконкому 1972 року. Це був час, коли такі різні пам’ятники, зокрема і пам’ятники радянським героям, вносили до реєстру. Тому розмальовувати його так, як це зроблено, не мали права. Ми вдячні користувачам соцмереж, які оперативно реагують і цікавляться станом пам’яток, адже людського ресурсу для моніторингу стану пам’яток області в нашого управління справді не вистачає», – розповів Василь Петрик.

За його словами, управління охорони об’єктів культурної спадщини ЛОДА звернеться до місцевої територіальної громади, щоб пам’ятник відреставрувати належним чином.

«Можливо, це тепер складніше буде зробити, бо ми не знаємо, які дії вже були зроблені. Цей пам‘ятник Хмельницькому, як бачимо на попередніх фото, був вкритий мохами-лишайниками, мав часову патину. І також є постамент з цегли, отинькований цементним розчином. Мені зараз важко сказати, які роботи зроблені до того, як покладені шари фарби. Прикро, що вже витрачені гроші, але тепер треба це все знімати і реставрувати», – каже Василь Петрик.

За словами Василя Петрика, такі випадки нищення пам'яток у громадах трапляються через незнання та відсутність органів охорони культурної спадщини.

«Кожна громада області має зробити інвентаризацію культурної спадщини на своїй території, взяти на баланс пам‘ятки, які в неї є і підписати охоронний договір з їхніми користувачами. У ньому буде зазначено, хто за що відповідає, хто має реставрувати, хто консультує, як залучати кошти громадських організацій. Найпевніше, наступного тижня ми виїдемо на місце та оглянемо пам’ятник. Також готуємо інформаційні матеріали про те, як громадам правильно поводитися зі спадщиною», – анонсував Василь Петрик.

ZAXID.NET не вдалося отримати коментар головою Добросиньско-Магерівської ОТГ Миколи Сала стосовно ситуації із пам'ятником.