38-річний Мануель Ноєр дебютував за збірну Німеччини 15 років тому

Напередодні збірна Німеччини в рамках 3-го туру групового етапу Євро-2024 зустрічалась зі Швейцарією (1:1). Поступаючись по ходу матчу, німцям лише у доданий час вдалось врятувати нічию завдяки голу Нікласа Фюлькруга. Вже втретє на цій континентальній першості в основі команди Юліана Нагельсманна вийшов голкіпер Баварії Мануель Ноєр. Поєдинок зі швейцарцями став знаковим для 38-річного воротаря.

Ноєр провів на чемпіонатах Європи вже 18 матчів і піднявся на першу сходинку за цим показником, встановивши рекорд серед воротарів. Німцю вдалось випередити легендарного італійського кіпера Джанлуїджі Буффона, у доробку якого було 17 поєдинків на Євро.

Топ-5 воротарів з найбільшою кількістю матчів на чемпіонатах Європи:

Мануель Ноєр (Німеччина) – 18. Джанлуїджі Буффон (Італія) – 17. Едвін ван дер Сар (Нідерланди) – 16. Руй Патрісіу (Португалія) – 16. Уго Льоріс (Франція) – 15.

Нагадаємо, Ноєр – вихованець ФК «Шальке». До ФК «Баварія» приєднався в липні 2011 року. Авторитетний німецький портал Transfermarkt оцінює голкіпера у 4 мільйони євро.

До слова, збірна Німеччини за підсумками групового етапу Євро-2024 посіла у групі А першу сходинку (дві перемоги і одна нічия) і з 7-ма очками вийшла в 1/8 фіналу турніру. Швейцарія з 5-ма пунктами друга. Угорщина завдяки драматичній перемозі над Шотландією (вирішальний і єдиний гол було забито на десятій доданій хвилині) набрала перші 3 бали й тепер чекатиме на результати матчів в інших групах.