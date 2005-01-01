Марина Порошенко очолила Український культурний фонд

Міністр культури України Євген Нищук та Марина Порошенко

Міністр культури Євген Нищук призначив головою Українського культурного фонду дружину президента Петра Порошенка Марину. Про це повідомляється на сайті Міністерства культури.

«19 січня міністр культури України Євген Нищук призначив головою Українського культурного фонду Марину Порошенко. За її кандидатуру одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради Фонду», – йдеться в повідомленні.

Марина Порошенко зазначила: «Для мене велика честь бути обраним керівником Українського культурного фонду. Спасибі за прояв високої довіри з боку авторитетних і шанованих діячів української культури і мистецтва!».

«Переконана, що Культурний фонд сприятиме модернізації сектора культури, підтримувати культурний розвиток громад в умовах децентралізації, інтегрувати національну ідею всередині країни, стимулювати розвиток креативного молодого покоління, підтримувати старти культурних і мистецьких проектів через систему прозорих конкурсів, розвивати науково-дослідну діяльність мистецької спільноти, а також - співпрацювати з українською діаспорою та формувати позитивний імідж України в світі», – додала вона.

Також під час обговорення діяльності Українського культурного фонду оголошено про конкурсний відбір на посаду Виконавчого директора, який триватиме з 22 січня по 2 лютого.

Зазначимо, четверо членів наглядової ради Українського культурного фонду з восьми були обрані шляхом рейтингового інтернет-голосування.