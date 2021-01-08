Роман Коляда (зліва) став першим гостем YouTube-шоу «Мар’яничі на ніч»

Головна редакторка і співзасновниця «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка запустила власне вечірнє ток-шоу на YouTube. Перший випуск програми «Мар’яничі на ніч» з радіоведучим, композитором і поетом Романом Колядою став доступним до перегляду ввечері 8 січня.

Формат шоу передбачає розкуті розмови з відомими українськими митцями у супроводі живих інструментальних імпровізацій тріо «Мар’яничі». Окрім Романа Коляди, який став героєм першого випуску, уже домовлено про участь у програмі Галини Вдовиченко, Ілларіона Павлюка, Олени Даць, Юрка Іздрика та інших митців.

«Лаунджова програма-антистрес передбачає спонтанне спілкування між друзями, що зазвичай точиться на кухні, на теми, які є особисто важливими. Ми з гостями проговорюватимемо їх і з гумором, і з самоіронією, – пояснює Мар’яна Савка. – Емоційний градус триматиметься завдяки живій музиці, музиканти гурту «Мар’яничі» створюватимуть оригінальний матеріал, який пасуватиме під мого гостя і під настрій нашої бесіди. В жанрі наближеному до кабаре, я спілкуватимуся з дорогими гостями про важливе, крім фільмування, ми готуватимемо їжу».

Планується, що шоу «Мар’яничі на ніч» виходитиме щоп’ятниці о 20:00 на на YouTube-каналі Тріо «Мар’яничі».