Бригада медиків, які врятували молоду жінку

Медики медицини невідкладних станів пункту ЕМД «Стебник» Дрогобицької станції екстреної медичної допомоги реанімували 35-річну жінку, яка була у стані клінічної смерті. Пацієнтку у стабільно важкому стані доставили у реанімаційне відділення лікарні, повідомили 27 липня у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Фельдшерська бригада отримала черговий виклик. «Судоми. Жінка, 35 років», – значилось на робочому смартфоні. Фельдшер Тетяна Герич і її колега Богдан Іваненко виїхали за вказаною адресою.

У помешканні медики побачили молоду жінку без свідомості. Перевірили наявність дихання й пульсу і, встановивши клінічну смерть, негайно розпочали реанімаційні заходи. Аби не втрачати час і збільшити шанс на порятунок, викликали на допомогу лікарську бригаду.

«Колеги проводили серцево-легеневу реанімацію. Підключений внутрішньовенний доступ, медики діють за протоколом. Я як лікар перейняла на себе ініціативу і ми обома бригадами продовжили реанімаційні дії», – повідомила лікарка ПС №2 станції «Дрогобич» Надія Марціновська.

Фельдшери обох бригад Богдан Іваненко та Роман Антоняк робили по черзі компресію, Тетяна Герич працювала з мішком Амбу, але ритм у пацієнтки не відновлювався. Ввели адреналін і серце пацієнтки запрацювало, почав відновлюватися пульс на магістральних судинах, з’явилося поодиноке дихання.

Проте мідріаз зіниць, кажуть лікарі, ще був стійкий. Це могло вказувати на ймовірний геморагічний інсульт чи інше судинне захворювання.

Жінку доставили у реанімаційне відділення Стебницької міської лікарні. У медзакладі у пацієнтки діагностували аневризму головного мозку. Її стан був стабільно важкий та лікарі вірять, що молодий вік жінки допоможе їй відновитися і одужати.