Медикам заборгували зарплату на 2,7 млн грн

Медики Соснівської міської лікарні, які 12 серпня через велику заборгованість з невиплати заробітної плати оголосили голодування, тимчасово призупинили акцію голодування. Червоноградська міська рада з резервного фонду виділила 400 тис. грн для часткового погашення заборгованості. Представники облдержадміністрації пообіцяли колективу лікарні надати фінансову допомогу з державної субвенції, Яка надійде до області, повідомила ZAXID.NET голова профспілки медиків Оксана Гладун.

Інформація про те, що медики Соснівської міської лікарні через велику заборгованість з невиплати зарплат (з квітня по серпень) оголосили голодування, отримала великий резонанс не лише на Львівщині, а й в Україні. На неї відреагувала і уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова й закликала МОЗ і Державну служби України з питань праці вжити дієвих заходів щодо виплати заробітних плат медикам у Львівській області.

«Задля поновлення порушених конституційних прав медиків, направила листи до Міністерства охорони здоров’я та Державної служби України з питань праці, у яких наголошую на необхідності вжиття дієвих заходів для поновлення прав медичних працівників закладу охорони здоров’я на своєчасне одержання винагороди за працю, а також на належні, безпечні та здорові умови праці», – написала Людмила Денісова.

За її словами, вона доручила своєму представнику в західних областях здійснити відповідні заходи парламентського контролю за дотриманням прав медиків.

Червоноградська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 175 КК України - безпідставна невиплата заробітної плати більш, ніж за місяць.

Нагадаємо, 12 серпня 17 працівників Соснівської міської лікарні оголосили голодування через невиплату заробітної плати. Станом на серпень заборгованість із невиплачених зарплат становить 2,7 млн грн. На початку серпня медикам виплатили зарплату лише за березень.