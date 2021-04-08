Голова департаменту фінансової політики Львівської міської ради Олег Іщук заперечив можливість дефолту Львова. Його слова про переддефолтний стан міського бюджету, які поширювали у соцмережах, були вирвані з контексту, повідомила прес-служба ЛМР.

Раніше у Facebook оприлюднили фрагмент відеозапису zoom-конференції комісії міської ради з питань фінансів та планування бюджету, яка відбулась 7 квітня. На поширеному відео керівник департаменту фінансової політики Олег Іщук заявив, що місту загрожує дефолт. Зокрема, за його словами, наприкінці червня Львів має перерахувати «Ощадбанку» 440 млн грн боргу, проте бюджет наразі має лише 50% від потрібної суми.

«На сьогодні, за моїми підрахунками, бракує більше ніж 200 млн. Таким чином я повністю припиняю всі видатки з бюджету розвитку для того, щоб запобігти дефолту, який нам грозить божевільними темпами. Майте на увазі, ми прийняли бюджет розвитку у 850 млн. За перший квартал поступило 4%. Я повітрям фінансувати не можу», – повідомив Олег Іщук. Він додав, що брак грошей виник через те, що наразі «немає надходжень від реалізації [комунального] майна та землі».

Наступного дня прес-служба ЛМР поширила заяву керівника департаменту фінансової політики Олега Іщука, в якій він зазначив, що жодного дефолту у Львові не буде, а відео з його словами було вирване з контексту.

«Мої слова на депутатській комісії вирвали з контексту. Львів справді, як і кожного року, має певні фінансові зобов’язання. Так цього року до 21 червня ми маємо оплатити 440 млн грн за облігації, які були випущені і реалізовані у 2018 році. Ситуація під контролем і вживаються заходи, щоб своєчасно розрахуватися. Жодного дефолту у нас не буде», – зазначив голова департаменту.

У коментарі ZAXID.NET заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що Львів вчасно виконує свої фінансові зобов’язання, зокрема по видатках бюджету розвитку.

«Через коронавірус бізнес не веде такої активної діяльності [як раніше], тому можуть бути менші надходження по податках. Ситуація є не найкращою, але так є у всьому світі. На кожен місяць є певна сума бюджетних асигнувань, які можна здійснити. Відповідно до цієї суми асигнувань та надходжень здійснюються видатки. Всі зобов’язання виконувалися раніше і виконуються зараз», – зазначив він.

Нагадаємо, місцевий дефолт оголошують тоді, коли певне місто не може розрахуватися зі своїми боргами вчасно і в повному обсязі.

2020 року через поширення коронавірусу, карантин та негативну економічну ситуацію в країні бюджет Львова недоотримав 686 млн грн.

2018 року Львів випустив облігації місцевої позики серій G та H на суму 440 млн грн, які «Ощадбанк» згодом розмістив на фондовій біржі. Гроші потрапили до бюджету розвитку, місто витратило їх на покращення інфраструктури. Термін обігу цих облігацій спливає цьогоріч, опісля міський бюджет має повернути позичені кошти банкові.