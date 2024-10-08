Гурт виконає гіти, починаючи від першого альбому «Ето»

Культовий рок-гурт «Мертвий Півень» 14 жовтня дасть концерт у Львівській опері. Гурт виконає гіти, починаючи від першого альбому «Ето» (1992 р.), у супроводі оркестру та за участі спеціальних гостей: гуртів NAZVA, «Очеретяний Кіт» та Юрія Журавля (Ot Vinta).

Таким чином своє 35-річчя на сцені команда обіцяє перетворити на незабутню подію для шанувальників української музики. Ексклюзивність цього концерту полягає у тому, що він збере на одній сцені як оригінальних учасників гурту, так і спеціальних гостей, які мали значний вплив на розвиток української музики.

Ювілейний концерт «Мертвого Півня» обіцяє стати можливістю почути наживо пісні, які стали культовими для не одного покоління. Особливим моментом буде те, що деякі композиції будуть виконані у нових аранжуваннях у супроводі струнних інструментів, а мультимедійні та візуальні ефекти перенесуть глядачів в атмосферу ранніх альбомів гурту.

«З далекого 1989 року, коли купка студентів львівського «універу» та «конси» перезнайомилася між собою на каві з конʼячком, у них був спільний знаменник: любов до гарної поезії та музики& Та і числівник був майже спільним – люта ненависть до «совка». Так десятки літ сімʼя «мертвопівнівців» розросталася. Одні відходили, або навіть відпливали, як ото скрипаль Ромко Рось, що на козацькій «Чайці» вийшов у відкрите море та світові океани, чи Ярина Якубʼяк, яка першою почала формувати у Філадельфії мертвопівнівську американську діаспору. Туди ж потрапив флейтист Андрій Підківка, а між пальмами Каліфорнії десь зависає гітарист Марʼян Діртин», – ділиться спогадами один із засновників гурту «Мертвий Півень» Роман Чайка.

«У сімʼї «Мертвий Півень» із фронтменів-вокалістів за 35 літ можна було б зібрати змішаний хор: Любко Футорський, Ромко Рось, Ярина Якубʼяк, Місько Барбара та Юрко «Леннон» Рокецький. З історій концертних мандрів Півнів по Європі можна зняти хороше «роад-муві», а за десятки літ концертів по Україні у часи, коли «по радіо співали москалі», навіть Квентін Тарантіно зміг би склеїти кілька фільмів», – додає він.

Днями до свого 35-річчя «Мертвий Півень»презентував пісню та кліп спільно з Сергієм Жаданом «Жінка з чорним, як земля, волоссям». Режисерка відео Світлана Благітко «зашила» в кліпі відсилання до легендарного відео Півнів на пісню «Холодно» 1998 року.

За промокодом PIVNIVOPERI діє 20-відсоткова знижка на перші 50 квитків, придбані від 8 жовтня.