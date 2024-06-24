Результативними діями на Євро-2024 Михайло Мудрик поки що не відзначився

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик увійшов до десятки найшвидших футболістів Євро-2024 після двох турів чемпіонату. 23-річний вінгер «Челсі» виходив у стартовому складі «синьо-жовтих» проти Румунії (0:3) та Словаччини (2:1) і в обох провів на полі всі 90 хвилин. Результативними діями Михайло поки що не відзначався.

Згідно з даними УЄФА, Мудрик розвинув на турнірі швидкість 34,9 кілометра на годину. Він лише трохи поступився нападнику збірної Франції Кіліану Мбаппе, який розігнався до 35 км/год. Українець за цим показником посів дев'яте місце в рейтингу рекордсменів Євро-2024 і випереджає в топ-10 захисника збірної Англії Кайла Вокера.

Лідером став вінгер збірної Румунії Валентін Міхейле. Представник ФК «Парма», яка за підсумками минулого сезону повернулася в еліту італійського футболу після тривалої паузи, розігнався на турнірі до 35,8 км/год.

Топ-10 найшвидших футболістів Євро-2024:

Валентин Міхейле (Румунія, ФК «Парма») — 35,8 км/год Ден Ндоє (Швейцарія, ФК «Болонья») — 35,6 км/год Расмус Хьойлунд (Данія, ФК «Манчестер Юнайтед») — 35,5 км/год Рафаел Леау (Португалія, ФК «Мілан») — 35,4 км/год Джеремі Фрімпонг (Нідерланди, ФК «Баєр») — 35,2 км/год Нуну Мендеш (Португалія, ФК «ПСЖ») — 35,1 км/год Кіран Тірні (Шотландія, ФК «Арсенал») — 35 км/год Кіліан Мбаппе (Франція, ФК «Реал») — 35 км/год Михайло Мудрик (Україна, ФК «Челсі») — 34,9 км/год Кайл Вокер (Англія, ФК «Манчестер Сіті») — 34,8 км/год

Нагадаємо, Мудрик виступає за збірну України з червня 2022 року і за цей час забив 2 голи у 23 матчах за «синьо-жовтих».

Свій останній і вирішальний поєдинок в рамках групового етапу Євро-2024 команда Сергія Реброва проведе у середу, 26 червня, проти Бельгії. Від його результату залежатиме вихід збірної України в 1/8 фіналу турніру. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.