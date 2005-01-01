Мінекономрозвитку пропонує зобов’язати усіх ФОПів встановити POS-термінали

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) має намір поступово розширити застосування POS-терміналів або електронних платіжних сервісів на підприємців загальної та всіх груп спрощеної системи оподаткування до 1 січня 2020 року.

Пропозиція стосується всіх без винятку суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж товарів (надання послуг), включаючи товари (послуги), реалізація яких здійснюється дистанційним способом.

Згідно з оприлюдненим на сайті міністерства проектом урядової постанови, до 1 липня поточного року пропонується зобов'язати використовувати такі термінали підприємців загальної системи оподаткування та платників єдиного податку четвертої групи. До 1 січня 2019 року така вимога може поширитися також на платників єдиного податку другої та третьої груп, які працюють в містах і мають торговельну площу понад 20 кв. м, випливає з проекту постанови.

Зобов'язати приймати електронні платежі у підприємців, які працюють у містах, на єдиному податку другої та третьої груп з торговою площею до 20 кв. м, а також платників єдиного податку другої та третьої груп в інших населених пунктах пропонується з 1 липня 2019 року. До 1 січня 2020 року дія зазначеної норми може поширитися на платників єдиного податку першої групи, зазначено в документі.

Як наголошується в аналізі регуляторного акта, оприлюдненому разом з проектом постанови, в разі набуття чинності таких норм кількість малих і мікропідприємців, на яких буде поширюватися вимога встановити POS-термінал, сягне 183 тис.

Також в документах зазначається, що на установку платіжного терміналу і його обслуговування один суб’єкт господарювання протягом першого року витратить понад 6 тисяч грн. Сукупні витрати підприємців, які потраплять під регулювання, протягом першого року становитимуть понад 1,21 млрд грн.