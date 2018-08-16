Міністерство культури внесло російського письменника Захара Прилєпіна до «чорного списку»

Прилєпін воював проти України на Донбасі

Міністерство культури України оновило перелік осіб, які загрожують національній безпеці країни, додавши туди скандального російського письменника Захара Прилєпіна, який воював на боці бойовиків на Донбасі. Відповідний оновлений перелік опублікований на офіційному сайті Мінкульту.

Окрім Прилєпіна, до так званого чорного списку також додали російських письменників Олександра Широкорада та Олександра Тамонікова та українського історика та політолога Льва Вершиніна (нині мешкає в Іспанії,- ред.). Ці люди були додані до переліку 15 серпня 2018 року.

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював на Донбасі на боці терористів, заявив, що йде з посади «заступника командира батальйону армії «ДНР». За його словами, він має важливіші справи в Росії.

Раніше СБУ відкрила кримінальне провадження проти Прилєпіна — він нібито створив за своєю ініціативою «підрозділ», з яким, зокрема, збирався завоювати всю Україну.