Міністерство освіти і науки повідомило про плани створити в Україні мережу екзаменаційних центрів. Відповідний план заходів до 2030 року уряд вже затвердив.

Як пояснили у прес-службі Міносвіти, створення таких центрів дозволить проводити освітні оцінювання з використанням цифрових технологій, а також ефективно розвивати національну систему освітніх вимірювань.

«Наявна в Україні система зовнішніх освітніх оцінювань базується переважно на паперовому тестуванні, яке потребує складної логістики, чималих витрат на друк та доставку тестових матеріалів, а успіх його реалізації залежить від багатьох чинників (зокрема, від якості паперу, виконання підрядними організаціями своїх функцій, якості роботи залучених працівників). Натомість уряди розвинених країн поступово запроваджують оцінювання з використанням комп’ютерної техніки», – йдеться в повідомленні.

Мережу екзаменаційних центрів планується створити у вигляді відокремлених структурних підрозділів Центру оцінювання якості освіти в кожному обласному центрі. Планується, що мережа екзаменаційних центрів забезпечить проведення окремих видів освітніх оцінювань у комп’ютерному форматі, серед яких:

міжнародні порівняльні оцінювання, зокрема PISA;

моніторингові дослідження якості освіти регіонального та локального рівнів;

іспити для визначення рівня володіння державною мовою.

У довгостроковій перспективі мережу екзаменаційних центрів розбудують на базі закладів освіти, що дозволить перевести у цифровий формат національні зовнішні оцінювання з великою кількістю учасників. Таким в Україні, зокрема, є зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).