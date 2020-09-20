Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про готовність уряду в наступному році передбачити у державному бюджеті надання іпотечних кредитів для 30 тисяч українських сімей.

«В наступному році ми готові будемо передбачити надання іпотечних кредитів для 30 тисяч сімей. Зараз практично нічого не надається. Тобто, це нова програма. Ми докапіталізуємо нову установу, яка зможе надавати іпотечні кредити й також надавати фінансовий лізинг, кредит. Тобто, це будівництво житла», – сказав Марченко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

У серпні президент України Володимир Зеленський заявляв, що українці повинні мати можливість придбати житло в кредит під доступні відсотки – хоча б під 10% річних, тому що банківські ставки за іпотекою, які існували досі, «просто непідйомні» для багатьох українських сімей.

Згодом державний «ПриватБанк» знизив ставки за іпотечними кредитами до 10% річних на перший рік користування. Решту кредиту сплачується за відсотком, що дорівнює Українському індексу ставок за депозитами фізичних осіб, який постійно змінюється, плюс чотири відсотки.

Також в Україні працює Держмолодьжитло, яке дозволяє молодим сім’ям отримати іпотечний кредит на 20 років під низькі відсотки, однак фінансування програм цього фонду прив’язано до місцевих бюджетів.