Пожежа в костелі Святого Миколая виникла ввечері 3 вересня

Костел Святого Миколая, який горів у вересні цього року, буде переданий у користування римо-католицькій громаді 1 червня 2022 року. Таких домовленостей вдалося досягнути парафії костелу Св. Миколая у Києві та Міністерству культури та інформаційної політики України, повідомляється на сторінці парафії у Facebook.

Сторони домовились, що Міністерство культури та інформаційної політики України сприятиме передачі у встановленому законодавством порядку у постійне користування релігійної громади приміщення костелу після завершення протиаварійних робіт, але в будь-якому разі не пізніше 1 червня 2022 року.

Також МКІП зобов’язалося сприяти пошуку інших репетиційних залів та приміщень для концертів Національного будинку органної та камерної музики та переміщенню Національного будинку органної та камерної музики.

Релігійна громада зобов’язується дотримуватися вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» як користувач пам’ятки культурної спадщини національного значення після передачі їй приміщення костелу у встановленому законодавством порядку.

«Тобто 1 червня наступного року має стати визначальною датою в історії багатостраждального, легендарного костелу Св. Миколая – днем, коли врешті-решт, завдяки зусиллям багатьох вірних буде відновлено історичну справедливість й християнська святиня повернеться у лоно Церкви», — йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, пожежа в костелі Святого Миколая виникла 3 вересня ввечері на 1 і 2 поверхах органного залу. Основною причиною займання називають коротке замикання в органі. Вогнем пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та інструмент.

Костел Святого Миколая в Києві зведений у 1899-1909 роках в неоготичному стилі. Будівлю поділили між собою Національний будинок органної та камерної музики України як приміщення для концертів і парафія Святого Миколая Римо-католицької церкви в Україні, яка проводить тут богослужіння.

Після пожежі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення костелу святого Миколая в Києві у власність римо-католицької громади в Україні.

На відновлення костелу, за підрахунками Мінкультури, потрібно 75 млн грн.

Після пожежі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення Костелу святого Миколая в Києві у власність Римо-католицької церкви в Україні.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі костелу Святого Миколая римо-католицькій громаді.