Мінкульт перейменував Національну музичну академію імені Чайковського
Рішення ухвалили на підставі висновку Українського інституту національної пам’яті
Міністерство культури України перейменувало Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського. Відтепер заклад має назву Національна музична академія України.
Як повідомили в міністерстві у вівторок, 30 грудня, рішення про перейменування ухвалили на підставі висновку Українського інституту національної пам’яті.
«Перейменування не впливає на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність Академії та є частиною державної політики деколонізації українського культурного простору», – зазначила віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.
Невдовзі з колективом закладу, експертами та громадськістю обговорять присвоєння нового імені Національній музичній академії України.
Що відомо про Національну музичну академію
Академія є вищим державним музичним навчальним закладом IV рівня акредитації. Заклад, заснований у 1863 році на базі київського відділення Російського музичного товариства, отримав статус консерваторії у 1913 році.
У 1995 році указом президента Леоніда Кучми консерваторія набула статусу Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. У 2004 році студенти академії, попри спротив керівництва, брали участь у Помаранчевій революції, і добилися офіційного дозволу на розміщення в її приміщенні пів сотні протестувальників
У 2022 році, на тлі російського вторгнення в Україну, студентське наукове товариство НМАУ провело опитування за участю 161 респондента, з яких понад 75 % висловилось у підтримку перейменування закладу, а чотири петиції про це, подані до Кабміну та президента не зібрали достатньої кількості підписів. Поти перейменування академії виступали, зокрема, поет Юрій Рибчинський, оперний співак Анатолій Кочерга та патріарх Філарет.