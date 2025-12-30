Академія заснована в Києві у 1863 році

Міністерство культури України перейменувало Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського. Відтепер заклад має назву Національна музична академія України.

Як повідомили в міністерстві у вівторок, 30 грудня, рішення про перейменування ухвалили на підставі висновку Українського інституту національної пам’яті.

«Перейменування не впливає на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність Академії та є частиною державної політики деколонізації українського культурного простору», – зазначила віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

Невдовзі з колективом закладу, експертами та громадськістю обговорять присвоєння нового імені Національній музичній академії України.

Що відомо про Національну музичну академію

Академія є вищим державним музичним навчальним закладом IV рівня акредитації. Заклад, заснований у 1863 році на базі київського відділення Російського музичного товариства, отримав статус консерваторії у 1913 році.

У 1995 році указом президента Леоніда Кучми консерваторія набула статусу Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. У 2004 році студенти академії, попри спротив керівництва, брали участь у Помаранчевій революції, і добилися офіційного дозволу на розміщення в її приміщенні пів сотні протестувальників

У 2022 році, на тлі російського вторгнення в Україну, студентське наукове товариство НМАУ провело опитування за участю 161 респондента, з яких понад 75 % висловилось у підтримку перейменування закладу, а чотири петиції про це, подані до Кабміну та президента не зібрали достатньої кількості підписів. Поти перейменування академії виступали, зокрема, поет Юрій Рибчинський, оперний співак Анатолій Кочерга та патріарх Філарет.