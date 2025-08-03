Річка Сян має обʼєднувати, а не розділяти поляків і українців, вважають організатори фестивалю

14-17 серпня у прикордонному Перемишлі відбудеться літературний фестиваль «Місто з рікою», у якому візьмуть участь українські і польські письменники. Фестиваль має за мету налагодження польсько-українського діалогу. Його організаторами є Обʼєднання українців у Польщі та Український народний дім Перемишля.

Свого часу річка Сян була лінією розмежування: у період польсько-української війни 1918-1919 років ділила місто на польську та українську дільницю. У Другу світову по різні береги воювали нацисти та оборонці міста. Нинішні жителі Перемишля хочуть, щоб річка стала обʼєднавчим фактором, прагнуть і сприяють налагодженню діалогу та примирення двох націй, що здавна проживають у цьому місті.

«Ми задумали його, бо хочемо створити в нашому прикордонному місті важливий простір для діалогу та розповідей про цю частину світу, затиснуту між Сходом і Заходом, сповнену напруги, непростих взаємин, але й сподівань та мрій про краще майбутнє», – наголосив голова перемишльського відділу Обʼєднання українців у Польщі Ігор Горків.

Фестивальне містечко розмістять по обидва боки Сяну. «Наша ріка – це лінія, що частіше розділяє, ніж обʼєднує. Ми хочемо змінити цю перспективу. Хочемо повернути місто до річки, зібрати разом різних митців, різні голоси. З особливим акцентом на прогресивний польсько-український діалог», – наголошують організатори фестивалю.

Під час фестивалю «Місто з рікою» заплановані розмови з авторами та авторками, що будуть зосереджені на кризах, складних місцях дотику та спробах уявити собі прийдешнє.

Серед запрошених літераторів: Андрій Любка, Анастасія Левкова, Мирослав Лаюк, Петро Яценко, Тамара Горіха-Зерня, Анджей Стасюк, Вітольд Шабловський, Інга Івасюв, Павел Решка, Томаш Шершень, дитячі письменниці Катажина Ририх, Ольга Купріян та Галина Вдовиченко.

Окрім літературних зустрічей відбудуться концерти, виставки, перформативне читання, йога на березі Сяну, велосипедні та піші екскурсії Перемишлем.

«Провідна ідея фестивалю – кордон у всіх сенсах цього слова. Це місце зіткнення, переходу, краю, місце, яке є транзитом. Кордон дає нам багато різних можливостей. Тож під час фестивалю ми хочемо подумати про те, як ідентичність, пов’язана з кордоном, впливає на нас», – пояснила директорка фестивалю Катерина Комар-Мацинська.

Детальну програму фестивалю «Місто з рікою» на 14-17 серпня дивіться за посиланням.